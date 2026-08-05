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अब इन अस्पतालों में मिलेगी MRI सुविधा, सरकार ने खरीदी नई मशीनें

प्रदेश सरकार ने एक साथ पांच नई एमआरआई मशीनें खरीदी हैं. इन्हें प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा.

सरकार ने खरीदी पांच MRI मशीनें
सरकार ने खरीदी पांच MRI मशीनें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 5:21 PM IST

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सोलन: सरकार ने एक साथ पांच एमआरआई मशीन खरीदी हैं, जिन्हें जल्द ही टांडा मेडिकल कॉलेज, सोलन अस्पताल, मंडी, ऊना और हमीरपुर में स्थापित किया जाएगा. इन मशीनों का संचालन करने वालों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है. नई एमआरआई मशीनें आने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. मरीजों को अब एमआरआई के लिए बाहर निजी अस्पतालों में नहीं भटकना होगा.

स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार काम कर रही है और इतिहास रच रही है. पैट स्कैन कैंसर पीड़ितों के लिए लाभदायक सिद्ध होता है, उसको लेकर भी प्रदेश में काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच के कारण प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में काम हो रहा है.

सरकार ने खरीदी पांच MRI मशीनें
सरकार ने खरीदी पांच MRI मशीनें (ETV Bharat)

'वर्तमान सरकार में मिली पैट स्कैन और रोबेटिक सर्जरी की सुविधा'

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में पैट स्कैन मशीन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्थापित हुई है, जिससे कैंसर पीड़ितों को लाभ मिल रहा है. इसी के साथ रोबोटिक सर्जरी भी वर्तमान सरकार में ही स्थापित हुई है. प्रदेश सरकार मैनपावर को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य कर रही है और जल्द ही 200 डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी. पीएचसी लेवल तक की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार कार्य कर रही है. डॉक्टर के साथ-साथ नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ को भी जल्द तैनात किया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीएचसी और सीएचसी लेवल पर लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके.

'शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहा बेहतर कार्य'

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रदेश सरकार नए आयाम छू रही है. डे बोर्डिंग राजीव गांधी स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है. बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा के साथ बच्चों को पढ़ाई करने का मौका मिले इसके लिए सरकार कार्य कर रही है. प्रदेश सरकार हर वर्ग का ध्यान रखते हुए योजनाओं को ला रही है और चुनाव के समय जो भी घोषणाएं सरकार ने की थी उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है.

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