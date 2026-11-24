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स्वास्थ्य मंत्री के घर से कुछ दूरी पर पेयजल स्त्रोत में फेंक दी मुर्गियों की हड्डियां और अवशेष, रोकनी पड़ी पानी की सप्लाई

नाले में पड़े मुर्गियों के अवशेष ( ETV Bharat )

सोलन: गम्भर खड्ड का पानी कंडाघाट उपमंडल के करीब आधे ग्रामीण क्षेत्रों की प्यास बुझाता है. इसी खड्ड में मिलने वाले सरी नाले में मुर्गियों की हड्डियां और अवशेष फेंककर लोगों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया है. वाकनाघाट-ममलीग सड़क मार्ग पर गम्भरपुल से कुछ दूरी पर सरी नाले में तीन स्थानों पर मुर्गियों की हड्डियों और अवशेषों से भरी बोरियां फेंकी गई हैं. हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल का घर भी यहां से कुछ ही दूरी पर स्थित है.

मुर्गियों की ये हड्डियां बहते पानी में बिखरी हुई हैं. एक स्थान पर बीच नाले में हड्डियां पड़ी हैं, जबकि दो अन्य स्थानों पर नाले के किनारे अवशेषों से भरी बोरियां फेंकी गई हैं. मौके से कुछ दूरी पर ही यह नाला गम्भर खड्ड में मिल जाता है. इन अवशेषों के कारण नाले में भारी दुर्गंध फैल गई है और लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है.

मामला सामने आते ही कंडाघाट उपमंडल में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और जल शक्ति विभाग की टीम एसडीओ ऐन सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है. प्रशासन ने भी इस मामले का कड़ा संज्ञान लिया है. नाले में फेंकी गई गंदगी (ETV Bharat) कंडाघाट लैब में सैंपल पास होने के बाद ही बहाल होगी पानी की सप्लाई जल शक्ति विभाग ने डुमैहर, कोट-सिहाड़ और सेरीघाट की पेयजल योजनाओं को तुरंत बंद कर दिया है. बताया जा रहा है कि नाले में फेंके गए अवशेषों के कारण दूर-दूर तक दुर्गंध फैल रही है. प्रशासन की ओर से पहले नाले की सफाई करवाई जाएगी. इसके बाद पानी के सैंपल जांच के लिए कंडाघाट लैब भेजे जाएंगे. सैंपल की रिपोर्ट सही आने के बाद ही इन तीनों पेयजल योजनाओं से पानी की आपूर्ति बहाल की जाएगी. दोषियों पर होगी कार्रवाई जल शक्ति विभाग सोलन के एसडीओ ऐन सिंह ठाकुर ने बताया कि 'गम्भर खड्ड में मिलने वाले एक नाले में मुर्गियों के अवशेष फेंके गए हैं. मैं स्वयं मौके पर पहुंचा था और वहां बड़ी मात्रा में यह कचरा पाया गया. एहतियातन तीन पेयजल योजनाओं को बंद कर दिया गया है. पहले नाले की सफाई करवाई जाएगी और उसके बाद ही पेयजल योजनाओं को बहाल किया जाएगा. प्रशासन की ओर से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.'