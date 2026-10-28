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दिवाली से पहले बड़ा हादसा, पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग, बाहर खड़ी कार भी जलकर खाक

पटाखा दुकान में लगी भीषण आग ( ETV BHARAT )

सोलन: दीवाली से पहले सोलन में एक पटाखे की दुकान में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. राजगढ़ रोड पर शामती बाईपास के पास बुधवार शाम एक पटाखा दुकान में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया. दुकान में रखा लाखों रुपये का पटाखा स्टॉक जलकर राख हो गया. दुकान के बाहर खड़ी एक कार भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गई. राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और दुकान में काम करने वाले सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं.

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस को दी. आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखा पटाखों का पूरा स्टॉक जल गया. फिलहाल आग लगने का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं है. शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है. एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने के सही कारणों का पता चल सकेगा.