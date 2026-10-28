दिवाली से पहले बड़ा हादसा, पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग, बाहर खड़ी कार भी जलकर खाक
इस घटना के बीच जिला प्रशासन ने दीवाली को देखते हुए पटाखों की बिक्री के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 4:33 PM IST
सोलन: दीवाली से पहले सोलन में एक पटाखे की दुकान में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. राजगढ़ रोड पर शामती बाईपास के पास बुधवार शाम एक पटाखा दुकान में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया. दुकान में रखा लाखों रुपये का पटाखा स्टॉक जलकर राख हो गया. दुकान के बाहर खड़ी एक कार भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गई. राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और दुकान में काम करने वाले सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं.
घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस को दी. आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखा पटाखों का पूरा स्टॉक जल गया. फिलहाल आग लगने का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं है. शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है. एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने के सही कारणों का पता चल सकेगा.
दीवाली तक इन बाजारों में पटाखों की बिक्री पर रोक
इस घटना के बीच जिला प्रशासन ने दीवाली को देखते हुए पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं. डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत ये आदेश जारी किए हैं. ये आदेश 10 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे. इनके तहत नगर निगम सोलन के लोअर बाजार, चौक बाजार, अप्पर बाजार, लक्कड़ बाजार, गंज बाजार, माल रोड और पुराने बस अड्डे में पटाखों के भंडारण, बिक्री और प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा. दोहरी दीवार ओवरब्रिज पर भी पटाखों की दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी. नगर निगम यहां कोई स्टॉल आवंटित नहीं करेगा.
सिर्फ इन स्थानों पर ही होगी पटाखों की बिक्री
जिला प्रशासन ने पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए पांच स्थान निर्धारित किए हैं. इनमें ठोडो मैदान, बाईपास पर सब्जी मंडी के सामने खुला स्थान, एलआईसी कार्यालय की ओर बड़ोग बाईपास के शुरुआती बिंदु के पास, चंबाघाट में वर्षा शालिका के समीप और ब्रूरी में मोहन मीकिन फैक्ट्री गेट के सामने का स्थान शामिल है.
इन जगहों पर स्टॉल पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आवंटित किए जाएंगे. इसके लिए एसडीएम सोलन और पुलिस से परामर्श लिया जाएगा. पटाखे केवल वैध स्थायी या अस्थायी लाइसेंस धारक ही बेच सकेंगे. उन्हें विस्फोटक नियम 2008 और उप मुख्य नियंत्रक विस्फोटक, चंडीगढ़ के सुरक्षा निर्देशों का पालन करना होगा.
रात 8 से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे
डीसी के आदेशों के अनुसार रॉकेट और उड़ने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. साइलेंस जोन, बाजारों, सरकारी कार्यालयों, गैस प्लांट, पेट्रोल पंप और हेरिटेज भवनों के पास भी पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी. दीवाली पर केवल पर्यावरण हितैषी ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकेंगे. इसके लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय तय किया गया है.
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
डीसी मनमोहन शर्मा ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और हिमाचल सरकार के पर्यावरण विभाग के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. जिले के सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री के स्थान अधिसूचित करेंगे और वहां निगरानी सुनिश्चित करेंगे.
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