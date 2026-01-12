ETV Bharat / state

अर्की अग्निकांड में 8 साल के बच्चे की मौत, कई दुकानें जलकर राख, राहत-बचाव कार्य जारी

सोलन में अर्की अग्निकांड को लेकर डीसी ने जांच के आदेश दिए हैं. सीएम सुक्खू ने घटना पर दुख जताया.

अर्की अग्निकांड
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 1:03 PM IST

Updated : January 12, 2026 at 1:25 PM IST

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन के अर्की बाजार में बीती देर रात आग लग गई. आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि कई दुकानें उसमें जलकर राख हो गई. वहीं, इस अग्निकांड में एक 8 वर्षीय बच्चे की दुखद मौत हो गई. बीती रात लगी आग पर आज सुबह कड़ी मशक्कत से फायर ब्रिगेड द्वारा काबू पाया गया. अब इस मामले में डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने उपमंडल प्रशासन को अर्की बाजार में हुए अग्निकांड के जांच के आदेश दिए हैं और राहत एवं बचाव कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

अर्की अग्निकांड पर सीएम ने जताया दुख, मौके पर मौजूद स्थानीय विधायक (ETV Bharat)

अग्निकांड में दो लोग घायल

सोलन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 02.45 बजे अर्की बाजार के एक पुराने भवन में आग लग गई. घटना की सूचना मिलते ही डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने स्थानीय प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्यों के निर्देश दिए. अर्की अग्निशमन विभाग के साथ-साथ जिला शिमला के बालुगंज, जिला सोलन के बनलगी और अंबुजा सीमेंट कंपनी के फायर ब्रिगेड गाड़ियों को तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना किया गया. डीसी सोलन ने बताया कि इस अग्निकांड में दो लोग घायल हुए हैं. इनका इलाज नागरिक अस्पताल अर्की में किया जा रहा है. स्थानीय प्रशासन को इन्हें उचित सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं.

"फायर ब्रिगेड द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुे आग को फैलने से रोका गया और कोशिश की गई की कम नुकसान हो. ये पुराना भवन लकड़ी का बना हुआ था. इस कारण से आग तेजी से फैली. फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है और राहत एवं बचाव कार्य जारी है. इस अग्निकांड में 8 साल के प्रियांश की दुखद मृत्यु हुई है. मृतक के परिजनों को फौरी सहायता उपलब्ध करवाई गई है. जिला प्रशासन को अग्निकांड के जांच के आदेश दे दिए गए हैं." - मनमोहन शर्मा, डीसी सोलन

सीएम सुक्खू ने अर्की अग्निकांड पर जताया दुख

वहीं, सोलन के अर्की बाजार में हुए अग्निकांड को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुख व्यक्त किया है और राहत बचाव कार्य मे तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. सीएम सुक्खू ने कहा कि 'बीती रात करीब 02.45 बजे अर्की बाजार में आग लगी थी और इसमें कई दुकानें जलकर राख हो गई हैं. साथ ही 8 साल के बच्चे की मौत हुई है. एसडीआरएफ के जवान मौके हैं और राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है. कुछ लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है. स्थानीय विधायक संजय अवस्थी भी मौके पर मौजूद हैं और उनसे लगातार बात हो रहगी है. राहत बचाव कार्य में तेजी लाने को कहा गया है. अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य प्रशासन की प्राथमिकता है.'

घटनास्थल पर पहुंचे अर्की विधायक

वहीं, अर्की बाजार में हुए अग्निकांड के दौरान अर्की विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय अवस्थी भी मौके पर पुहंचे और स्थिति का जायजा लिया. विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि 'अर्की बाजार में ये दुखदाई घटना घटित हुई है. जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है. जो कि बिहार का रहने वाला है. बच्चे को आग से निकला लिया गया था, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई. आगजनी की घटना से काफी नुकसान हुआ है. 10 से 15 दुकानों और घरों को यहां पर नुकसान देखने को मिला है. प्रशासन द्वारा मौके पर लोगों को ढूंढने का काम किया जा रहा है. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत है और जो आज खामियां यहां पर देखने को मिली है उसे ठीक करने के लिए काम किया जाएगा.'

"आग बुझ गई है, लेकिन अभी भी कई लोगों के लापता होने की आशंका है. जिन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है. मौके पर पुलिस, होमगार्ड, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है. जो लोग नेपाल के रहने वाले हैं, वो भी अभी लापता बताए जा रहे हैं. उनकी कोई भी सूचना अभी नहीं मिल रही है. ऐसे में प्रशासन मौके पर उन्हें ढूंढने में जुटा हुआ है. प्रशासन की ओर से मृतक बच्चे के परिवार को फौरी राहत राशि प्रदान की गई है." - संजय अवस्थी, अर्की विधायक

