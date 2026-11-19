नालागढ़ में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, यूपी STF की छापेमारी में दो आरोपी गिरफ्तार
हिमाचल प्रदेश में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई. नालागढ़ में नकली दवा फैक्ट्री पर कार्रवाई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 4:54 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश में नकली और अवैध दवाइयों के कारोबार के खिलाफ ड्रग कंट्रोल विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोलन जिले के नालागढ़ के राजपुरा में अवैध दवा निर्माण और भंडारण के ठिकाने का पर्दाफाश किया है. हिमाचल प्रदेश ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और उत्तर प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूपी एफडीए) की संयुक्त कार्रवाई में करीब 67 हजार एंटीबायोटिक टैबलेट, प्रेगाबालिन 300 एमजी के 6500 कैप्सूल और लगभग 100 किलोग्राम प्रिंटेड एल्युमिनियम फॉयल बरामद कर जब्त की गई है. मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश एफडीए को कुछ दवाइयां घटिया गुणवत्ता की मिली थीं, जिनके नकली होने का भी संदेह था. जांच के दौरान इनके स्रोत के तार नालागढ़ के राजपुरा से जुड़े मिले. इसके बाद हिमाचल प्रदेश के राज्य ड्रग कंट्रोलर डॉ. मनीष कपूर ने ड्रग इंस्पेक्टरों की विशेष टीमें गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए. टीम ने राजपुरा स्थित एक भवन में छापेमारी की तो वहां बिना किसी वैध मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के दवा निर्माण की तैयारी से जुड़ी मशीनरी, दवाइयां और पैकेजिंग सामग्री मिली. बरामद एल्युमिनियम फॉयल पर अन्य फार्मा कंपनियों के ब्रांड अंकित थे. इससे दूसरी कंपनियों के नाम पर नकली दवाइयां तैयार किए जाने की आशंका जताई गई है. दोनों आरोपियों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है.
बद्दी में भी दो ठिकानों पर जांच
कार्रवाई के दौरान यूपी एसटीएफ के साथ आए मुखबिर से बद्दी के औद्योगिक क्षेत्र में दो अन्य संदिग्ध ठिकानों की जानकारी मिली. जांच में एक परिसर खाद्य सामग्री से जुड़ा पाया गया, जहां कोई दवा संबंधी अनियमितता नहीं मिली. दूसरे परिसर के पास वैध होल सेल ड्रग लाइसेंस मिला. एहतियात के तौर पर वहां उपलब्ध दवाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं.
हिमाचल प्रदेश के राज्य ड्रग कंट्रोलर डॉ. मनीष कपूर ने कहा, "प्रदेश में अवैध दवा निर्माण और नकली दवाइयों के कारोबार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है. उत्तर प्रदेश एफडीए से मिली सूचना पर तत्काल कार्रवाई की गई. दवाइयों की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. मामले की गहन जांच की जा रही है, ताकि इस नेटवर्क के स्रोत, निर्माण से जुड़े लोगों और दवाइयों की सप्लाई चेन का पता लगाया जा सके. दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी".
जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में चने के भूसे और पाउडर जैसी सामग्री से नामी कंपनियों के ब्रांड की नकली दवाएं तैयार की जा रही थीं. एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के अनुसार, यहां एंटीबायोटिक, गैस और तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाओं की नकल बनाई जा रही थी. इनमें पैन-डी, प्रेसिज-300, सी-एजेड, ए-सिपेक्स-625, न्यूरो-300, क्लैवेम-625 और टैक्सिम-ओ 200 सहित कई ब्रांड शामिल हैं. छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में संदिग्ध दवाइयां, ब्लिस्टर पैकिंग मशीन, कैप्सूल भरने की मशीन, एल्यूमिनियम पैकिंग मशीन, प्रिंटिंग उपकरण और दवाओं के रैपर बरामद किए गए. इससे आशंका है कि नकली दवाएं तैयार करने के साथ उनकी ब्रांडेड पैकिंग कर बाजार में सप्लाई करने की भी व्यवस्था थी.
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया, "नकली दवाओं का कारोबार केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि सीधे तौर पर आम नागरिकों और मरीजों की जिंदगी से जुड़ा गंभीर मामला है. विशेष रूप से एंटीबायोटिक और न्यूरो मेडिसिन जैसी दवाओं की गुणवत्ता, वास्तविकता और प्रभावशीलता से समझौता मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. इसी क्रम में जांच के दौरान वाराणसी के रोहनियां थाना क्षेत्र में नकली एवं काउंटरफिट दवाओं का स्टॉक पकड़ा गया था. इस प्रकरण में कुल 17 प्रकार की दवाओं की पहचान हुई".
बरामद दवाओं के निर्माण स्रोत का पता लगाने के लिए जांच को आगे बढ़ाया गया. इसके तहत हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन की तहसील नालागढ़ स्थित राजपुरा, खेड़ा बाईपास में संदिग्ध अवैध मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चिह्नित किया गया. इसके बाद यूपी एफएसडीए की विशेष टीम और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने यहां छापा मारा तो यूनिट संचालित अवस्था में मिली. मौके पर महंगी और अधिक मांग वाली ब्रांडेड दवाओं के निर्माण की गतिविधियां सामने आईं.
पहले भी सामने आ चुके हैं नकली दवाओं के मामले
बीबीएन देश के प्रमुख फार्मा हब में शामिल है, लेकिन बार-बार नकली दवाओं के मामले सामने आने से हिमाचल की फार्मा इंडस्ट्री की साख प्रभावित हो रही है. चिंता की बात है कि पहले भी ऐसे मामले उजागर होने के बावजूद अवैध कारोबार करने वाले सक्रिय हैं. इससे नियमों के तहत काम कर रहे वैध दवा उद्योगों की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ता है. इस मामले ने स्थानीय ड्रग कंट्रोल विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं कि ऐसी इकाई की गतिविधियों का समय रहते पता क्यों नहीं चला. जांच एजेंसियां अब दवाओं की सप्लाई किन राज्यों और कारोबारियों तक हुई, इसका पता लगाने में जुटी हैं.
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