हिमाचल पुलिस ने मोहाली से मुख्य चिट्टा सप्लायर को दबोचा, अब तक 5 गिरफ्तार

सोलन: हिमाचल में नशे की रोकथाम के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस एक्टिव मोड में काम कर रही है. इसी के तहत सोलन पुलिस ने चिट्टे के मुख्य सप्लायर विकास सिंह को मोहाली से गिरफ्तार किया है. इसके साथ पुलिस ने एक और आरोपी अभिनव पुहल को भी जिला मोहाली, पंजाब से गिरफ्तार किया है. दरअसल ये गिरफ्तारी चिट्टे के उस मामले में हुई है, जब 18 जनवरी की रात को पुलिस थाना अर्की की टीम ने एक गाड़ी से 3 युवकों से 7.51 ग्राम चिट्टा बरामद किया था.

"मोहाली से गिरफ्तार इन 2 आरोपियों से पुलिस ने 10 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. अब तक इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस 17.51 ग्राम चिट्टा बरामद कर चुकी है." - गौरव सिंह, एसपी सोलन

एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा की कार्रवाई में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था, जिनको कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा और पुलिस ने गहनता से पूछताछ की. मामले में पूछताछ एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ये सामने आया कि इन आरोपियों ने ये चिट्टा (7.51 ग्राम) मोहाली से एक विकास नामक चिट्ठा सप्लायर से 12 हजार रुपए में खरीदा था. जिस पर पुलिस थाना अर्की की टीम ने बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए मामले में संलिप्त दो चिट्टा सप्लायरों विकास सिंह (उम्र 25 साल) और अभिनव पुहल (उम्र 25 साल) को गिरफ्तार किया है.