हिमाचल पुलिस ने मोहाली से मुख्य चिट्टा सप्लायर को दबोचा, अब तक 5 गिरफ्तार

पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 7.51 ग्राम चिट्टा बरामद किया था.

Solan Drug Case
सोलन चिट्टा मामला (Solan Police)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 3:01 PM IST

सोलन: हिमाचल में नशे की रोकथाम के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस एक्टिव मोड में काम कर रही है. इसी के तहत सोलन पुलिस ने चिट्टे के मुख्य सप्लायर विकास सिंह को मोहाली से गिरफ्तार किया है. इसके साथ पुलिस ने एक और आरोपी अभिनव पुहल को भी जिला मोहाली, पंजाब से गिरफ्तार किया है. दरअसल ये गिरफ्तारी चिट्टे के उस मामले में हुई है, जब 18 जनवरी की रात को पुलिस थाना अर्की की टीम ने एक गाड़ी से 3 युवकों से 7.51 ग्राम चिट्टा बरामद किया था.

"मोहाली से गिरफ्तार इन 2 आरोपियों से पुलिस ने 10 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. अब तक इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस 17.51 ग्राम चिट्टा बरामद कर चुकी है." - गौरव सिंह, एसपी सोलन

एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा की कार्रवाई में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था, जिनको कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा और पुलिस ने गहनता से पूछताछ की. मामले में पूछताछ एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ये सामने आया कि इन आरोपियों ने ये चिट्टा (7.51 ग्राम) मोहाली से एक विकास नामक चिट्ठा सप्लायर से 12 हजार रुपए में खरीदा था. जिस पर पुलिस थाना अर्की की टीम ने बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए मामले में संलिप्त दो चिट्टा सप्लायरों विकास सिंह (उम्र 25 साल) और अभिनव पुहल (उम्र 25 साल) को गिरफ्तार किया है.

4 दिन के पुलिस रिमांड पर आरोपी

एसपी सोलन ने बताया कि विकास सिंह और अभिनव पुहल से पुलिस ने 10 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. आरोपियों को कोर्ट में पेश करके 4 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है. पुलिस पूछताछ कर रही है. दोनों आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. जांच के दौरान यह भी पाया गया है कि आरोपी विकास सिंह चिट्टे का बड़ा सप्लायर है, जो लंबे समय से अपने साथियों के साथ मिलकर नशे की आपूर्ति में संलिप्त है. इस मामले में अब तक कुल 17.51 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है. मामले में आगामी जांच जारी है.

18 जनवरी को गिरफ्तार किए थे 3 आरोपी

गौरतलब है कि 18 जनवरी की रात को पुलिस थाना अर्की की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की थी. जिसके तहत पुलिस ने जघाना से नालागढ़ की ओर जाने वाले मार्ग पर खड़ी एक टैक्सी में सवार चिट्टा बेचने की फिराक में लगे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इन आरोपियों की पहचान मनीष पाठक, अक्षय कुमार और जितेन्द्र तंवर के तौर पर हुई थी. तीनों आरोपी सोलन जिले के अर्की तहसील के रहने वाले हैं. पुलिस ने इनके कब्जे से 7.51 ग्राम चिट्टा बरामद किया था.

