ETV Bharat / state

खुलेआम नशा करते युवक का VIDEO VIRAL, नगर निगम पार्किंग में नशे का इंजेक्शन लगाता दिखा युवक

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर से शनिवार को एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने स्थानीय लोगों के साथ-साथ प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक युवक खुलेआम नशा करता दिखाई दे रहा है. हैरानी की बात यह है कि यह घटना शहर के बेहद व्यस्त इलाके में स्थित नगर निगम सोलन की पार्किंग में हुई, जो चिल्ड्रन पार्क के नीचे और ओल्ड डीसी ऑफिस से करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित है. वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पर सवाल उठने लगे हैं.

इंजेक्शन लगाते हुए कैमरे में कैद हुआ युवक

स्थानीय लोगों के अनुसार, इस इलाके से प्रतिदिन हजारों लोगों का आना-जाना रहता है. इसके बावजूद पार्किंग परिसर में इस तरह की गतिविधि का सामने आना चिंता का विषय माना जा रहा है. वायरल वीडियो में एक युवक अपनी बाजू ऊपर कर नस में इंजेक्शन लगाता हुआ दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि सामने स्थित एक इमारत में मौजूद व्यक्ति ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसके बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

लोगों ने उठाए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

वीडियो में युवक बिना किसी डर के नशे का सेवन करता दिखाई दे रहा है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है. लोगों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाने और सख्त कार्रवाई के दावे करते हैं, लेकिन शहर के केंद्र में स्थित इस क्षेत्र में ऐसी घटना का सामने आना गंभीर मामला है. कुछ स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इलाके में कुछ नशेड़ी अक्सर जुटते हैं, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.