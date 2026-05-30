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खुलेआम नशा करते युवक का VIDEO VIRAL, नगर निगम पार्किंग में नशे का इंजेक्शन लगाता दिखा युवक

युवक बिना किसी डर के नशे का सेवन करता दिखाई दे रहा है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है.

DRUG ABUSE VIDEO VIRAL SOLAN
सोलन में खुलेआम नशा करते युवक का VIDEO वायरल (VIRAL VIDEO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 6:42 PM IST

3 Min Read
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सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर से शनिवार को एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने स्थानीय लोगों के साथ-साथ प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक युवक खुलेआम नशा करता दिखाई दे रहा है. हैरानी की बात यह है कि यह घटना शहर के बेहद व्यस्त इलाके में स्थित नगर निगम सोलन की पार्किंग में हुई, जो चिल्ड्रन पार्क के नीचे और ओल्ड डीसी ऑफिस से करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित है. वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पर सवाल उठने लगे हैं.

इंजेक्शन लगाते हुए कैमरे में कैद हुआ युवक

स्थानीय लोगों के अनुसार, इस इलाके से प्रतिदिन हजारों लोगों का आना-जाना रहता है. इसके बावजूद पार्किंग परिसर में इस तरह की गतिविधि का सामने आना चिंता का विषय माना जा रहा है. वायरल वीडियो में एक युवक अपनी बाजू ऊपर कर नस में इंजेक्शन लगाता हुआ दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि सामने स्थित एक इमारत में मौजूद व्यक्ति ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसके बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

लोगों ने उठाए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

वीडियो में युवक बिना किसी डर के नशे का सेवन करता दिखाई दे रहा है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है. लोगों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाने और सख्त कार्रवाई के दावे करते हैं, लेकिन शहर के केंद्र में स्थित इस क्षेत्र में ऐसी घटना का सामने आना गंभीर मामला है. कुछ स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इलाके में कुछ नशेड़ी अक्सर जुटते हैं, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

DRUG ABUSE VIDEO VIRAL SOLAN
खुद को नशे का इंजेक्शन लगाता युवक (VIRAL VIDEO)

गश्त बढ़ाने और कार्रवाई की मांग

स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस विभाग से पार्किंग परिसर और आसपास के क्षेत्रों में नियमित गश्त बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि नशे के कारोबार और सेवन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि शहर का माहौल सुरक्षित और नशामुक्त बनाया जा सके. लोगों का मानना है कि संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में निगरानी और अधिक मजबूत किए जाने की जरूरत है.

जांच में नेपाल का निकला युवक

मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने बताया कि 30 मई को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जानकारी मिलने के बाद पुलिस चौकी शहर सोलन से मुख्य आरक्षी बलबीर सिंह को टीम सहित मौके पर भेजा गया. जांच के दौरान नगर निगम पार्किंग में एक व्यक्ति मिला जिसकी पहचान प्रदीप के रूप में हुई, जो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार युवक ने पूछताछ में बताया कि उसने किसी व्यक्ति से टैपेंटाडोल (Tapentadol) की गोली ली थी और उसका इंजेक्शन लगाया था. युवक को मेडिकल जांच के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन भेजा गया है. एसपी ने कहा कि मेडिकल लीगल केस (एमएलसी) रिपोर्ट और अन्य जांच पूरी होने के बाद मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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