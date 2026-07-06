हिमाचल पुलिस ने 4 घंटे में सुलझाया ब्लाइंड मर्डर केस, पत्नी ने साथी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या
सोलन पुलिस ने महज 4 घंटे में 'ब्लाइंड मर्डर' की गुत्थी को सुलझा लिया. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 7:22 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के तहत पुलिस थाना धर्मपुर ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक 'ब्लाइंड मर्डर' की गुत्थी को महज 4 घंटे के भीतर सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी और उसके एक साथी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच के अनुसार, दोनों आरोपियों ने मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था.
झाड़ियों में खून से लथपथ मिला था शव
जानकारी के अनुसार, रविवार को पुलिस चौकी डगशाई को सूचना मिली थी कि जोहड़ पटियाला के नीचे कच्ची सड़क के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव खून से लथपथ पड़ा है. सड़क पर भी काफी खून बिखरा हुआ था. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. मृतक की पहचान रूप लाल (40 वर्ष) के रूप में हुई. रूप लाल नेपाल का रहने वाला था और पिछले 3 महीनों से अपने परिवार के साथ यहां रहकर मजदूरी का काम करता था.
शनिवार शाम से था लापता
स्थानीय निवासी बलदेव के बयान के आधार पर पुलिस थाना धर्मपुर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया. शिकायत में बताया गया कि रूप लाल शनिवार शाम को अपने साडू को छोड़ने के लिए घर से पैदल निकला था, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटा. अगले दिन तलाश करने पर उसकी लाश बरामद हुई.
मौके से मिला था खून सा सना चाकू
मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य विज्ञान प्रयोगशाला (SFSL, जुन्गा) की विशेषज्ञ टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. मौके से खून से सना एक चाकू और अन्य सबूत बरामद किए गए.
पत्नी और उसका साथी गिरफ्तार
एसपी सोलन, साईं दतात्रेय वर्मा ने बताया कि 'तकनीकी विश्लेषण, भौतिक साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस को मृतक की पत्नी चन्द्रा चलाउने पर शक हुआ. जब उससे गहन पूछताछ की गई, तो उसने जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद घटना में शामिल उसके सह-आरोपी चक्रा बहादूर कामी को भी कुमारहट्टी से गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रथम दृष्टया यह आपसी षड्यंत्र के तहत की गई हत्या का मामला है.'
चूंकि इस मामले में शुरुआत में कोई प्रत्यक्षदर्शी या सुराग नहीं था, इसलिए इसे पूरी तरह एक ब्लाइंड मर्डर माना जा रहा था. इसके बावजूद पुलिस की त्वरित कार्रवाई और वैज्ञानिक जांच के चलते महज 4 घंटे में दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया.
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