ETV Bharat / state

ऑर्डर आने में देरी होने पर डिलीवरी बॉय पर तान दी पिस्तौल, ग्राहक ने पीड़ित से की मारपीट, CCTV में कैद हुई घटना

सोलन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, डिलीवरी बॉय ऑर्डर देने के लिए जा रहा था, लेकिन लोकेशन पर पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया, जिसकी वजह से आर्डर करने वाले व्यक्ति ने पहले उसके साथ मारपीट की फिर पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी. Blinkit डिलीवरी बॉय ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी है. फिलहाल पुलिस भी मामले की जांच कर रही है.

घटना के बाद पीड़ित डिलीवरी बॉय ने सोलन पुलिस में शिकायत की है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है. वहीं, डिलीवरी बॉय के साथ हुई मारपीट की घटना मौके पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जो अब तेजी से वायरल हो रही है. पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है.

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां ऑनलाइन ऑर्डर पहुंचाने में Blinkit डिलीवरी बॉय से कुछ मिनटों की देरी क्या हुई कि ऑर्डर बुक करने वाला शख्स हिंसक हो गया. देर से पहुंचने पर आरोपी ने पहले डिलीवरी बॉय से बदतमीजी की और फिर उसके साथ मारपीट भी की. इतना ही नहीं आरोप है कि शख्स ने गन दिखाकर डिलीवरी बॉय को जान से मारने की भी धमकी दी.

डिलीवरी बॉय पर तान दी पिस्तौल (ETV Bharat)

पीड़ित डिलीवरी बॉय ने बताया, "वह सोलन के कोटलानाला स्थित Blinkit ऑफिस में बतौर डिलीवरी बॉय काम करता है. वो बीती रात एक ऑर्डर देने गया था, लेकिन रास्ते में वह थोड़ा लेट हो गया. जिसकी वजह से जिस व्यक्ति का ऑर्डर था, वह उससे लड़ने आ गया और उसे गन भी दिखाई. इतना ही नहीं उसने जान से मारने की धमकी भी दी और उसके साथ मारपीट की. मेरे सिर पर चोटे आई हैं और कपड़े भी फाड़े गए है. मैंने इस बारे में पुलिस को शिकायत दी है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है".

वहीं, डिलीवरी बॉय अंकुर ने बताया कि उनके एक साथी के साथ मारपीट हुई है. उन्होंने कहा कि शहर में 200/250 डिलीवरी बॉय में है, लेकिन डिलीवरी के नाम पर अगर इस तरह से उनके साथ मारपीट की जाएगी और तो वे लोग कहा जाएंगे और लोगों के लिए कौन काम करेगा? हमारी सुरक्षा के लिए शहर में देर रात क्या व्यवस्था है. पिछली बार भी शहर में देर रात को खूनी वारदात सामने आई थी. प्रशासन को चाहिए कि वे इन सब बातों को ध्यान में रखकर सुरक्षा की दृष्टि से कदम उठाएं.

एएसपी सोलन रमेश शर्मा ने बताया, "पुलिस मामले में जांच कर रही है. Blinkit डिलीवरी बॉय की तरफ से पुलिस को शिकायत मिली है. वहीं, इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसको लेकर पुलिस मामले में जांच शुरू कर दी है. शहर में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस कार्य कर रही है. रात्रि गश्त को भी बढ़ाया गया है".

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर में बीते दिनों चाकूबाजी और खूनी वारदात सामने आई थी, जिसमें एक युवक की मौत भी हो गई थी. वहीं, अब सोलन शहर में डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट करने और पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की घटना सामने आई है, जो चिंता का विषय है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में भाई पर भाई की हत्या करने का आरोप, फिर पत्नी संग मिलकर शव को झील में फेंका