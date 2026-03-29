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सोलन में दो गुटों में हुई मारपीट मामले में पुलिस ने 6 युवकों किए गिरफ्तार, इस वजह से हुआ था विवाद

गर्ल्स स्कूल सोलन के पास दो गुटों में हुई मारपीट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.

Solan Police Arrested Accused
सोलन में दो गुटों में मारपीट मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार (@SOLANPOLICE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 7:21 PM IST

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सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर में दो गुटों में मारपीट मामला तूल पकड़ते जा रहा है. घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस ने लगभग 20 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. इस पूरे मामले में जांच में जुटी पुलिस ने 6 युवकों को गिरफ्तार किया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ था.

सोलन में दो गुटों में हुई मारपीट

एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने बताया कि, "गर्ल्स स्कूल सोलन के पास 15 से 20 अज्ञात युवक तेजधार हथियारों के साथ मौके पर पहुंचे थे और दोनों गुटों में आपस में जमकर हमला हुआ था. इस घटना में तीन युवकों को चोटें आई थी, जिसको लेकर सोलन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. सोलन हॉस्पिटल की इमरजेंसी में तीनों युवक घायल अवस्था में पाए गए. तीनों की पहचान हर्ष निवासी धोबीघाट सोलन, ललित किशोर निवासी राजगढ़ सिरमौर और ललित निवासी गांव बनोह जिला सोलन के रूप में हुई थी. पुलिस ने मामले में आगामी जांच करते हुए घायलों के बयान दर्ज किए. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि, दोनों गुटों के बीच पूर्व में किसी बात को लेकर झड़प हुई थी."

दो गुटों में मारपीट मामले में 6 युवक गिरफ्तार

एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने बताया कि, शनिवार को गर्ल्स स्कूल, सोलन के पास दो गुटों के बीच पूर्व में हुए विवाद के चलते मारपीट की घटना हुई. इस संबंध में एक गुट द्वारा दूसरे गुट के खिलाफ पुलिस थाना सदर, सोलन में पहले ही मामला दर्ज करवाया जा चुका था. इसके बाद देर रात को दूसरे गुट द्वारा भी पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई. जिसमें शिकायतकर्ता साहिल वर्मा निवासी गांव बमोत, कसौली, जिला सोलन ने आरोप लगाया है कि दिनांक 25 मार्च को उसके मित्र अक्षत और अब्बु के बीच चिल्ड्रन पार्क में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद अब्बु और अजय ने उसे फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी.

Solan Police Arrested Accused
सोलन में दो गुटों में मारपीट मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार (@SOLANPOLICE)

एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने कहा, शनिवार 28 मार्च को अजय के कहने पर वह अपने दोस्तों के साथ गर्ल्स स्कूल, सोलन के बाहर पहुंचा, जहां अजय, चिराग, कार्तिक, अभिषेक, हर्ष एवं उनके अन्य साथी पहले से मौजूद थे. उनके पास डंडे, खुखरी एवं तलवार जैसे हथियार थे और उन्होंने उसे जबरदस्ती खींचकर मॉल की ओर ले जाकर रास्ता रोकते हुए डंडों से मारपीट की, जिससे उसे चोटें आईं. इस संबंध में पुलिस थाना सदर, सोलन में अभियोग संख्या 0080/2026 दिनांक 28.03.2026, धारा 126(2), 115(2), 191(2), 191(3), 190, 351(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है. उक्त दोनों मामलों में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस की गिरफ्तार में हैं ये आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों में साहिल निवासी गांव बमोत, डाकघर रामपुर, तहसील कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश, प्रणय निवासी गांव चंदरेनी, डाकघर टकसाल, तहसील कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश और अक्षित निवासी गांव व डाकघर चंडी, तहसील कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को अभियोग संख्या 0079/2026 दिनांक 28 मार्च 2026 के तहत गिरफ्तार किया गया है.

वहीं, अजय कुमार निवासी वार्ड नंबर 07, धोबीघाट, सोलन, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश, कार्तिक निवासी वार्ड नंबर 07, धोबीघाट, सोलन, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश, और साहिल निवासी वार्ड नंबर 07, धोबीघाट, सोलन, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को अभियोग संख्या 0080/2026 के तहत गिरफ्तार किया गया है. दोनों गुटों द्वारा मामले में मारपीट में प्रयुक्त तेजधार हथियरों/डंडों आदि की बरामदगी एवं उक्त मामले में अन्य आरोपियों की संलिप्तता के बारे में गहनता से जांच जारी है.

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