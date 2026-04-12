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चेस्टर हिल्स विवाद: अब पूर्व RERA अध्यक्ष श्रीकांत बालदी ने रखा अपना पक्ष, चीफ सेक्रेटरी को ठहराया जिम्मेदार

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सोलन का चेस्टर हिल्स विवाद और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है. मुख्य सचिव संजय गुप्ता के चेस्टर हिल्स में गड़बड़ियों को लेकर RERA अध्यक्ष को पत्र लिखने के बाद से मामला फिर गर्माया हुआ है. आलम ये है कि उच्च अधिकारी आमने-सामने आ गए हैं. पहले वर्तमान अध्यक्ष आर डी धीमान ने बयान जारी किया. वहीं, अब पूर्व RERA अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके श्रीकांत बालदी ने भी मामले को लेकर अपना पक्ष रखा है. बालदी ने इस दौरान मुख्य सचिव संजय गुप्ता को ही विवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया है. श्रीकांत बालदी ने बयान जारी करते हुए मुख्य सचिव संजय गुप्ता की कार्यशैली पर प्रश्न खड़े किए और चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट के दौरे और प्रोजेक्ट पर कोई कार्रवाई न करने के आरोपों पर भी जवाब दिया है.

'सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद जारी होता है प्रमाणपत्र'

श्रीकांत बालदी ने RERA अध्यक्ष रहते हुए चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट के दौरे को लेकर कहा कि, "लगभग तीन साल पहले उन्होंने प्रोजेक्ट का दौरा किया था. इस दौरान अथॉरिटी के दोनों सदस्य बलबीर बदालिया और राजीव वर्मा के साथ कार्यालय स्टाफ और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग सोलन के अधिकारी भी थे. इस दौरान केवल चेस्टर हिल फेज-1 का निरीक्षण किया गया जो लगभग पूरा हो चुका था. फेज-2 और 4 उस समय मौजूद ही नहीं थे, इसलिए उनके दौरे का कोई सवाल नहीं उठता."

श्रीकांत बालदी ने स्पष्ट किया कि, उस समय कोई शिकायत लंबित नहीं थी. बाद में जब शिकायतें आईं, तो रेरा ने प्रोजेक्ट के खिलाफ आदेश पारित किए और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में चेस्टर हिल प्रोजेक्ट के पक्ष में एक भी आदेश नहीं दिया गया. बालदी ने इस प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन को लेकर कहा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑनलाइन है. ऑनलाइन प्रक्रिया में सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद ही प्रमाणपत्र जारी किया जाता है. उन्होंने कहा कि रेरा केवल रजिस्ट्रेशन करता है, सभी आवश्यक अनुमतियां राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा दी जाती हैं.