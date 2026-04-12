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चेस्टर हिल्स विवाद: अब पूर्व RERA अध्यक्ष श्रीकांत बालदी ने रखा अपना पक्ष, चीफ सेक्रेटरी को ठहराया जिम्मेदार

श्रीकांत बालदी ने इस प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन को लेकर कहा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑनलाइन है.

Former RERA Chairman Shrikant Baldi
पूर्व RERA अध्यक्ष श्रीकांत बालदी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 7:59 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के सोलन का चेस्टर हिल्स विवाद और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है. मुख्य सचिव संजय गुप्ता के चेस्टर हिल्स में गड़बड़ियों को लेकर RERA अध्यक्ष को पत्र लिखने के बाद से मामला फिर गर्माया हुआ है. आलम ये है कि उच्च अधिकारी आमने-सामने आ गए हैं. पहले वर्तमान अध्यक्ष आर डी धीमान ने बयान जारी किया. वहीं, अब पूर्व RERA अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके श्रीकांत बालदी ने भी मामले को लेकर अपना पक्ष रखा है. बालदी ने इस दौरान मुख्य सचिव संजय गुप्ता को ही विवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया है. श्रीकांत बालदी ने बयान जारी करते हुए मुख्य सचिव संजय गुप्ता की कार्यशैली पर प्रश्न खड़े किए और चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट के दौरे और प्रोजेक्ट पर कोई कार्रवाई न करने के आरोपों पर भी जवाब दिया है.

'सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद जारी होता है प्रमाणपत्र'

श्रीकांत बालदी ने RERA अध्यक्ष रहते हुए चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट के दौरे को लेकर कहा कि, "लगभग तीन साल पहले उन्होंने प्रोजेक्ट का दौरा किया था. इस दौरान अथॉरिटी के दोनों सदस्य बलबीर बदालिया और राजीव वर्मा के साथ कार्यालय स्टाफ और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग सोलन के अधिकारी भी थे. इस दौरान केवल चेस्टर हिल फेज-1 का निरीक्षण किया गया जो लगभग पूरा हो चुका था. फेज-2 और 4 उस समय मौजूद ही नहीं थे, इसलिए उनके दौरे का कोई सवाल नहीं उठता."

श्रीकांत बालदी ने स्पष्ट किया कि, उस समय कोई शिकायत लंबित नहीं थी. बाद में जब शिकायतें आईं, तो रेरा ने प्रोजेक्ट के खिलाफ आदेश पारित किए और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में चेस्टर हिल प्रोजेक्ट के पक्ष में एक भी आदेश नहीं दिया गया. बालदी ने इस प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन को लेकर कहा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑनलाइन है. ऑनलाइन प्रक्रिया में सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद ही प्रमाणपत्र जारी किया जाता है. उन्होंने कहा कि रेरा केवल रजिस्ट्रेशन करता है, सभी आवश्यक अनुमतियां राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा दी जाती हैं.

मुख्य सचिव संजय गुप्ता के दो आदेशों से उपजा विवाद: बालदी

पूर्व RERA अध्यक्ष श्रीकांत बालदी ने इस पूरे विवाद के लिए मुख्य सचिव संजय गुप्ता को जिम्मेदार ठहराया. साथ ही मुख्य सचिव संजय गुप्ता पर अधिकार के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया. श्रीकांत बालदी ने कहा कि, "ये विवाद मुख्य सचिव संजय गुप्ता के दो आदेशों के कारण उत्पन्न हुआ. एसडीएम सोलन की जांच में सेक्शन 118 का उल्लंघन पाया गया था, लेकिन मुख्य सचिव ने बिना अधिकार के इस रिपोर्ट को गलत ठहराया. बाद में सरकार ने इस आदेश को रद्द कर दिया. इसके अलावा नगर निगम सोलन के आयुक्त द्वारा अवैध निर्माण को गिराने के आदेश को भी मुख्य सचिव ने रद्द कर दिया. जबकि अपील का अधिकार जिला न्यायाधीश को होता है. यह आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर और शक्ति का दुरुपयोग है."

मुख्य सचिव संजय गुप्ता पर हमला

इस दौरान पूर्व अध्यक्ष श्रीकांत बालदी ने मुख्य सचिव संजय गुप्ता की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि संजय गुप्ता उन पर गलत आरोप लगाकर ध्यान भटकने का प्रयास कर रहे हैं. श्रीकांत बालदी ने कहा कि संजय गुप्ता की कार्यशैली पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं. यह दुखद है कि ध्यान भटकाने के लिए वो रेरा के पूर्व चेयरमैन पर गलत आरोप लगा रहे हैं. श्रीकांत बालदी ने कहा कि डीसी सोलन को सेक्शन 118 के उल्लंघन पर कार्रवाई करनी चाहिए. साथ ही सरकार को 6 नवंबर 2025 के आदेश को रद्द करना चाहिए ताकि अवैध निर्माण हटाया जा सके.

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