कोल डैम के बीच जब नाव का एक हिस्सा टूटा, मौके पर मच गई चीख पुकार, अटकी 35 यात्रियों की सांसें!
हादसे के वक्त नाव में करीब 35 लोग सवार थे. किसी तरह नाव सुरक्षित किनारे तक पहुंच. पर्यटकों ने ली राहत की सांस.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 3:47 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 5:00 PM IST
सोलन: हिमाचल के जिला सोलन के अर्की विधानसभा के साथ लगते कोल डैम में एक बड़ा हादसा होने से टल गया. हुआ यूं कि शुक्रवार को गांव वोही, पंचायत बैरल, तहसील दाड़लाघाट के करीब 35 महिला-पुरुष नाव के जरिए अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान बीच डैम में नाव का एक हिस्सा टूट गया, जिससे नाव डगमगाने लगी और डूबने का खतरा पैदा हो गया.
नाव के असंतुलित होते ही उसमें सवार महिलाओं और बच्चों में चीख-पुकार मच गई. सभी यात्री दहशत में आ गए. कुछ पल के लिए हर किसी को अपनी जिंदगी खतरे में नजर आने लगी. गनीमत यह रही कि नाव किसी तरह सुरक्षित किनारे तक पहुंच गई और सभी 35 लोग बाल-बाल बच गए. किनारे पहुंचने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जरा सी चूक होती तो बड़ा हादसा हो सकता था और कई जिंदगियां कोल डैम के गहरे पानी में समा सकती थीं. घटना के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीच डैम में नाव का हिस्सा कैसे टूट गया, क्या यात्रियों की सुरक्षा के लिए नाव की नियमित जांच की जाती थी और क्या नाव में सवार लोगों की संख्या उसकी निर्धारित क्षमता के अनुरूप थी. लोगों ने प्रशासन से घटना की जांच और नाव संचालन में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है.
वहीं डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा, "इसको लेकर जांच की जाएगी. लोगों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ न हो, इसका ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है".
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