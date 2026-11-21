ETV Bharat / state

कोल डैम के बीच जब नाव का एक हिस्सा टूटा, मौके पर मच गई चीख पुकार, अटकी 35 यात्रियों की सांसें!

कोल डैम में टूटा नाव का एक हिस्सा ( ETV Bharat )

सोलन: हिमाचल के जिला सोलन के अर्की विधानसभा के साथ लगते कोल डैम में एक बड़ा हादसा होने से टल गया. हुआ यूं कि शुक्रवार को गांव वोही, पंचायत बैरल, तहसील दाड़लाघाट के करीब 35 महिला-पुरुष नाव के जरिए अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान बीच डैम में नाव का एक हिस्सा टूट गया, जिससे नाव डगमगाने लगी और डूबने का खतरा पैदा हो गया.

नाव के असंतुलित होते ही उसमें सवार महिलाओं और बच्चों में चीख-पुकार मच गई. सभी यात्री दहशत में आ गए. कुछ पल के लिए हर किसी को अपनी जिंदगी खतरे में नजर आने लगी. गनीमत यह रही कि नाव किसी तरह सुरक्षित किनारे तक पहुंच गई और सभी 35 लोग बाल-बाल बच गए. किनारे पहुंचने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली.