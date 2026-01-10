ETV Bharat / state

कबाड़ की आड़ में चोरी का खेल! सोलन में बढ़ती वारदातों से लोगों में दहशत, CCTV में कैद हुई घटना

स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ युवक कबाड़ मांगने के बहाने क्षेत्र में घूमते रहते हैं. इसी दौरान वे सुनसान घरों की पहचान करते हैं.

solan basal theft case cctv video
कबाड़ की आड़ में चोरी का खेल! (CCTV VIDEO)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 10, 2026 at 8:46 PM IST

सोलन: जिला सोलन के बसाल क्षेत्र में इन दिनों चोरी की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. कबाड़ उठाने के बहाने इलाके में घूमने वाले कुछ युवक अब चोरी की नीयत से घरों की रेकी करते नजर आ रहे हैं. ताजा मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में डर और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है. खास बात यह है कि यह पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिससे पुलिस को अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

कबाड़ की आड़ में चोरी का खेल! (CCTV VIDEO)

स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ युवक रोजाना कबाड़ मांगने के बहाने बसाल क्षेत्र में घूमते रहते हैं. इसी दौरान वे सुनसान घरों और कमजोर जगहों की पहचान करते हैं. लोगों का कहना है कि यह गतिविधियां पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ी हैं, जिससे इलाके में असुरक्षा का माहौल बन गया है.

छत के रास्ते घर में घुसने की कोशिश

ताजा घटना में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया. जब घर की छत खाली थी, तब एक युवक पास की पहाड़ी के सहारे छत पर चढ़ गया. उसका एक साथी ऊपर खड़ा होकर रेकी कर रहा था ताकि किसी के आने की सूचना दे सके. चोर ने छत पर रखे सामान को चुराने की कोशिश की, लेकिन सामान इतना भारी था कि वह उसे ठीक से उठा भी नहीं पा रहा था. इसके बावजूद वह दबे पांव सामान लेकर भागने की फिराक में था. इसी बीच घर के अंदर मौजूद व्यक्ति को छत पर हलचल सुनाई दी. मालिक ने तुरंत छत पर जाकर शोर मचाया और पत्थर उठाकर चोरों को डराने की कोशिश की. पकड़े जाने के डर से चोर सामान वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया.

एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया, "पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है. संदिग्धों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी."

CCTV में कैद हुई पूरी घटना

इस घटना की सबसे अहम बात यह है कि पूरी वारदात घर में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में साफ दिख रहा है कि युवक किस तरह पहाड़ी के रास्ते छत पर चढ़ा और चोरी की कोशिश की. यह वीडियो अब पुलिस जांच के लिए एक मजबूत सबूत माना जा रहा है. घटना के बाद इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है. लोगों ने मांग की है कि कबाड़ उठाने वालों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. उनका कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो चोरी की घटनाएं और बढ़ सकती हैं.

संपादक की पसंद

