ETV Bharat / state

बद्दी फायरिंग मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी की तलाश जारी

सोलन: हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के बद्दी के मखनूमाजरा क्षेत्र में 28 फरवरी शनिवार को अज्ञात हमलावरों ने दिनदहाड़े फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी थी. पुलिस अनुसार बलविंदर उर्फ बल्लू, निवासी मखनूमाजरा, अपने कुछ साथियों के साथ मखनूमाजरा मुख्य सड़क पर मौजूद था. इसी दौरान एक कार में सवार अज्ञात युवक मौके पर पहुंचे और अचानक उस पर गोलियां चला दी.

इस हमले में बलविंदर उर्फ बल्लू को गोली लग गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. घायल अवस्था में उसे तुरंत सीएचसी बद्दी पहुंचाया गया था. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया था, फिलहाल घायल युवक पीजीआई में उपचाराधीन है. घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे.

एसपी बद्दी विनोद धीमान ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा पांच विशेष टीमें गठित की गई, जो संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी. इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही थी. ताकि हमलावरों तक जल्द पहुंचा जा सके.