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नालागढ़ फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन, FIR के बाद 5 घंटे के भीतर आरोपी को दबोचा

नालागढ़ फायरिंग मामले में आरोपी गिरफ्तार ( Nalagarh Police )

सोलन: हिमाचल के सोलन जिले के नालागढ़ में बीते दिन जमीनी विवाद में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. मामले में पुलिस थाना नालागढ़ में एफआईआर दर्ज कराया गया. वहीं, एफआईआर दर्ज के महज 5 घंटे के भीतर बद्दी पुलिस ने आरोपी को खरड़ से गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया. जहां से कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रामशहर रोड स्थित लकड़ी डिपो के पास बीते दिन एक व्यक्ति पर फायरिंग हुई थी. मामले में बद्दी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को खरड़ से हिरासत में ले लिया. इस घटना में मोहम्मद असलम उर्फ बल्लू, निवासी वार्ड नंबर 7, नालागढ़ घायल हुआ था. शिकायतकर्ता जोगिंद्र सिंह, निवासी गांव पन्नर, तहसील नालागढ़ की शिकायत पर पुलिस थाना नालागढ़ में धारा 109, 351(2) BNS तथा धारा 25-54-59 Arms Act के तहत अभियोग दर्ज किया गया था.

डीएसपी बद्दी योगराज ने बताया, "मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बद्दी विनोद धीमान ने घटनास्थल का दौरा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. आरोपी की तलाश के लिए विशेष पुलिस टीमें गठित की गई. पुलिस थाना नालागढ़ की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी साहिल, निवासी नालागढ़ को खरड़ से हिरासत में लिया".