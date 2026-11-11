नालागढ़ फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन, FIR के बाद 5 घंटे के भीतर आरोपी को दबोचा
Nalagarh firing case: पुराने जमीनी विवाद से जुड़ा है मामला. आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 7:45 PM IST
सोलन: हिमाचल के सोलन जिले के नालागढ़ में बीते दिन जमीनी विवाद में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. मामले में पुलिस थाना नालागढ़ में एफआईआर दर्ज कराया गया. वहीं, एफआईआर दर्ज के महज 5 घंटे के भीतर बद्दी पुलिस ने आरोपी को खरड़ से गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया. जहां से कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रामशहर रोड स्थित लकड़ी डिपो के पास बीते दिन एक व्यक्ति पर फायरिंग हुई थी. मामले में बद्दी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को खरड़ से हिरासत में ले लिया. इस घटना में मोहम्मद असलम उर्फ बल्लू, निवासी वार्ड नंबर 7, नालागढ़ घायल हुआ था. शिकायतकर्ता जोगिंद्र सिंह, निवासी गांव पन्नर, तहसील नालागढ़ की शिकायत पर पुलिस थाना नालागढ़ में धारा 109, 351(2) BNS तथा धारा 25-54-59 Arms Act के तहत अभियोग दर्ज किया गया था.
डीएसपी बद्दी योगराज ने बताया, "मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बद्दी विनोद धीमान ने घटनास्थल का दौरा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. आरोपी की तलाश के लिए विशेष पुलिस टीमें गठित की गई. पुलिस थाना नालागढ़ की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी साहिल, निवासी नालागढ़ को खरड़ से हिरासत में लिया".
पुलिस द्वारा आरोपी से फायरिंग की घटना में प्रयुक्त हथियार और अन्य तथ्यों के संबंध में गहनता से जांच की जा रही है. बद्दी पुलिस अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है. मामले में आगामी अन्वेषण जारी है. बताया जा रहा है कि यह मामला पुराने जमीनी विवाद से जुड़ा है. फिलहाल पुलिस ने हर पहलू से जांच कर दी है.
बता दें कि सोलन जिला के नालागढ़ में बढ़ रही गोलीबारी की घटनाओं को लेकर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे है. बीते 2 से 3 महीनों में पेश आई गोलीबारी की घटनाओं से स्थानीय लोगों और व्यपारियों में भी दहशत का माहौल है.
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