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बद्दी में सनसनी: मंदिर परिसर में खून से लथपथ मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

मृतक की पहचान आशुतोष कुमार गौरव (28) पुत्र अजीत कुमार, निवासी बिहार के रूप में हुई है. वह बरोटीवाला स्थित एक निजी उद्योग में कार्यरत था और अपने माता-पिता व बहन के साथ बटेड गांव में किराए के मकान में रह रहा था. बताया जा रहा है कि परिवार पिछले सात-आठ वर्षों से इसी क्षेत्र में रह रहा है.

बद्दी: हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में गुरुवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब बरोटीवाला थाना क्षेत्र के बटेड गांव स्थित शिव मंदिर परिसर में एक 28 वर्षीय प्रवासी युवक का खून से लथपथ शव मिला. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है.

पुलिस के अनुसार गुरुवार सुबह सूचना मिली कि पीएसी के समीप स्थित शिव मंदिर परिसर में एक युवक का शव पड़ा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि शव खून से लथपथ हालत में पड़ा था. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या किसी भारी वस्तु से सिर पर वार कर की गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ अस्पताल भेज दिया है.

फोरेंसिक टीम ने जुटाए अहम साक्ष्य

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक बद्दी विनोद धीमान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं, जिनके आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच कर रही है.

माता-पिता व बहन के साथ रहता था युवक (ETV BHARAT)

एसपी बद्दी विनोद धीमान ने बताया, "हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. प्रारंभिक जांच में संदेह मृतक के परिवार के ही एक सदस्य पर है. संभावित आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की तीन से चार विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हत्या के पीछे की वजह का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है."

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