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सोलन में ATM लूटने आए थे नकाबपोश, CCTV से खुला राज, राजस्थान का एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा ( @SOLAN-POLICE )

सोलन: सोलन में एटीएम से नकदी चोरी करने की कोशिश करने वाले दो नकाबपोशों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपी रात के अंधेरे में औजार लेकर पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में घुसे थे. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से एक आरोपी की पहचान कर उसे दबोच लिया. गिरफ्तार आरोपी राजस्थान का रहने वाला है, जबकि उसका दूसरा साथी अभी फरार है.

एसपी सोलन गौरव दत्त ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक की चेवा शाखा, कुमारहट्टी के सीनियर ब्रांच मैनेजर ने 28 अक्टूबर को पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत के अनुसार, 9 और 10 अक्टूबर की मध्यरात्रि को दो अज्ञात लोगों ने बैंक के एटीएम को उखाड़कर उसमें रखी नकदी चोरी करने का प्रयास किया था. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इस दौरान बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की गई. इसमें सामने आया कि दो नकाबपोश व्यक्ति औजार लेकर एटीएम कक्ष में दाखिल हुए थे. दोनों ने मशीन के कैश डिस्पेंसर वॉल्ट को तोड़कर नकदी निकालने की कोशिश की थी.