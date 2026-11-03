सोलन में ATM लूटने आए थे नकाबपोश, CCTV से खुला राज, राजस्थान का एक आरोपी गिरफ्तार
मामले में दूसरा आरोपी अभी फरार चल रहा है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है. दोनों औजार लेकर एटीएम लूटने पहुंचे थे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 7:43 PM IST
सोलन: सोलन में एटीएम से नकदी चोरी करने की कोशिश करने वाले दो नकाबपोशों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपी रात के अंधेरे में औजार लेकर पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में घुसे थे. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से एक आरोपी की पहचान कर उसे दबोच लिया. गिरफ्तार आरोपी राजस्थान का रहने वाला है, जबकि उसका दूसरा साथी अभी फरार है.
एसपी सोलन गौरव दत्त ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक की चेवा शाखा, कुमारहट्टी के सीनियर ब्रांच मैनेजर ने 28 अक्टूबर को पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत के अनुसार, 9 और 10 अक्टूबर की मध्यरात्रि को दो अज्ञात लोगों ने बैंक के एटीएम को उखाड़कर उसमें रखी नकदी चोरी करने का प्रयास किया था. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इस दौरान बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की गई. इसमें सामने आया कि दो नकाबपोश व्यक्ति औजार लेकर एटीएम कक्ष में दाखिल हुए थे. दोनों ने मशीन के कैश डिस्पेंसर वॉल्ट को तोड़कर नकदी निकालने की कोशिश की थी.
CCTV कैमरों और मशीन के हिस्सों पर पोता काला रंग
आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए एटीएम कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों पर काला रंग पोत दिया था. इसके अलावा कार्ड रीडर स्लॉट और रसीद प्रिंटर को भी रंग से ढक दिया था, ताकि निगरानी व्यवस्था प्रभावित हो सके. हालांकि, सुरक्षा अलार्म बजने और बैंक की सुरक्षा व्यवस्था के कारण आरोपी नकदी निकालने में कामयाब नहीं हो सके. इस दौरान उन्होंने एटीएम मशीन और परिसर को नुकसान पहुंचाया.
दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की. इसके बाद कार्रवाई करते हुए 29 अक्टूबर की सुबह राजस्थान के डीग जिले के गांव ओऊ निवासी 43 वर्षीय वीरेंद्र सिंह पुनिया को सोलन से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. उसे 29 अक्टूबर को न्यायालय में पेश किया गया. साथ ही उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है. इस मामले में दूसरा आरोपी अभी फरार है. पुलिस उसकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच कर रही है. एसपी सोलन के अनुसार मामले में आगामी कार्रवाई जारी है.
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