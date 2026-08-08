बागवानों के साथ नहीं होगी धोखाधड़ी, सेब आढ़तियों को अपने लाइसेंस करने होंगे डिस्प्ले

बागवानों के साथ नहीं होगी धोखाधड़ी, सेब आढ़तियों को अपने लाइसेंस करने होंगे डिस्प्ले
मंत्री जगत सिंह ने सोलन सेब मंडी और HPMC प्लांट का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2.5 करोड़ सेब पेटी उत्पादन की उम्मीद.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 1:26 PM IST
सोलन: शनिवार को बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सोलन सेब मंडी और परवाणु में स्थित हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम के प्लांट का दौरा किया. इसके साथ ही उन्होंने सोलन सेब मंडी का निरीक्षण भी किया और बागवानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया.
इस दौरान जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस बार प्रदेश में दो से ढाई करोड़ सेब पेटी का उत्पादन होने की उम्मीद है. अभी तक हिमाचल प्रदेश की मंडियों में 45 लाख सेब के बॉक्स पहुंच चुके हैं और ₹250 किलो के हिसाब से सब के दाम किसानों बागवानों को मिल रहे हैं. इस बार सेब उत्पादन कम रहने का अनुमान है. सोलन में भी हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन को लेकर बेहतर काम किया गया है और इसके बढ़िया रिजल्ट भी मिल रहे हैं. बागवानी विभाग लोगों को सेब की खेती के लिए जागरूक भी कर रहा है. सेब मंडियों में ऑक्शन अच्छे से चल रही है. आज सेब मंडियों का निरीक्षण भी किया है. लेकिन सबसे अहम बात है कि जिन आढ़तियों को सेब का व्यापार करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं उन्हें अपने लाइसेंस डिस्प्ले करने होंगे और इसको लेकर मार्केट कमेटी को मुस्तैदी से काम करने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान बागवानों को उनकी फसलों का बेहतर दाम मिलें इसके लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है. आज यूनिवर्सल कार्टन को लेकर ही मंडियों का निरीक्षण किया था और ये जांचना था कि इसका उपयोग सही से हो रहा है या नहीं. राज्य सरकार 2 साल पहले यूनिवर्सल कार्टन लेकर आई थी. ये कार्टन अभी तक ठीक चल रहा है, लेकिन देखने में आ रहा है कि सिक्स लेयर पिठ्ठू सेब के लिए कार्टन छोटा पड़ रहा है. ऐसे में इसके लिए सरकार कोई अन्य रास्ता निकालेगी. वहीं, सेब और अन्य फलों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि हॉर्टिकल्चर विभाग समय-समय पर इसके सैंपल भरता है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल सचिवालय में क्लर्क के इतने पदों पर निकली भर्ती, 14 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन