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बागवानों के साथ नहीं होगी धोखाधड़ी, सेब आढ़तियों को अपने लाइसेंस करने होंगे डिस्प्ले

सोलन: शनिवार को बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सोलन सेब मंडी और परवाणु में स्थित हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम के प्लांट का दौरा किया. इसके साथ ही उन्होंने सोलन सेब मंडी का निरीक्षण भी किया और बागवानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया.

इस दौरान जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस बार प्रदेश में दो से ढाई करोड़ सेब पेटी का उत्पादन होने की उम्मीद है. अभी तक हिमाचल प्रदेश की मंडियों में 45 लाख सेब के बॉक्स पहुंच चुके हैं और ₹250 किलो के हिसाब से सब के दाम किसानों बागवानों को मिल रहे हैं. इस बार सेब उत्पादन कम रहने का अनुमान है. सोलन में भी हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन को लेकर बेहतर काम किया गया है और इसके बढ़िया रिजल्ट भी मिल रहे हैं. बागवानी विभाग लोगों को सेब की खेती के लिए जागरूक भी कर रहा है. सेब मंडियों में ऑक्शन अच्छे से चल रही है. आज सेब मंडियों का निरीक्षण भी किया है. लेकिन सबसे अहम बात है कि जिन आढ़तियों को सेब का व्यापार करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं उन्हें अपने लाइसेंस डिस्प्ले करने होंगे और इसको लेकर मार्केट कमेटी को मुस्तैदी से काम करने की जरूरत है.