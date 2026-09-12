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हेलमेट और बाइक के मीटर में छिपा कर ले जा रहा था चिट्टा, दो मामलों में पुलिस ने 3 आरोपी को दबोचा

बद्दी पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में बाइक मीटर और हेलमेट के अंदर से बरामद किया चिट्टा. 3 आरोपी गिरफ्तार.

बद्दी पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई
बद्दी पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 7:31 PM IST

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सोलन: बद्दी पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो मामलों में तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. तीनों युवक बाइक के मीटर और हेलमेट में चिट्टे की खेप लेकर जा रहे थे. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तीनों को गिरफ्तार कर बाइक को जब्त कर लिया. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.

एसपी बद्दी विनोद धीमान ने बताया, "विशेष अभियान के तहत बद्दी पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता प्राप्त की है. पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 52.07 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) एवं 6.16 ग्राम मेथामफेटामाइन (ICE) बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है".

पहले मामले में पुलिस थाना बद्दी की पुलिस टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए साई रोड अमरावती, बद्दी क्षेत्र में मोटरसाइकिल (PB 07AQ 1178) सवार प्रदीप सिंह (27 वर्ष), निवासी होशियारपुर, पंजाब, और दानिश असलम सिरवाल (25 वर्ष), निवासी जिला किश्तवाड़, जम्मू-कश्मीर को पकड़ा. तलाशी के दौरान पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल के हैंडल पर लटके हेलमेट के अंदर से 42.86 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) और 6.16 ग्राम मेथामफेटामाइन (ICE) बरामद किया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना बद्दी में NDPS Act के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

दूसरा मामले में पुलिस थाना बरोटीवाला की पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर भटौली कलां, टाईमैक्स कम्पनी के पास एक मोटरसाइकिल (HP 12J 6865) सवार युवक को पकड़ा. तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से मोटरसाइकिल के मीटर हेड वाइजर के अंदर से 9.21 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद मिला. जिसके बाद पुलिस थाना बरोटीवाला में आरोपी के खिलाफ ND&PS Act के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान अजय कुमार (21 वर्ष) निवासी जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई है.

एसपी बद्दी विनोद धीमान ने बताया, "पुलिस जिला बद्दी द्वारा नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान जारी है. पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि नशे से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना पुलिस को दें, ताकि नशे के कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जा सके. ऐसी सूचना देने वाले लोगों की पहचान पूर्णता गुप्त रखी जाएगी".

ये भी पढ़ें: पंजाब से चिट्टा का मुख्य सप्लायर गिरफ्तार, आरोपी के पास से मिला 37.17 ग्राम हेराइन, बिलासपुर पुलिस का एक्शन

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