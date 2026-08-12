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सोलन में गिरी मकान की छत, बाल-बाल बचे अंदर रहने वाले परिवार, कई लोग हुए बेघर

सोलन में एक जर्जर पुराने मकान की छत धराशायी हो गई. हादसे के समय घर में मौजूद दो महिलाएं और बच्चा बाल-बाल बचे.

सोलन में गिरी मकान की छत
सोलन में गिरी मकान की छत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 2:11 PM IST

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सोलन: शहर के वार्ड नंबर 3 में मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां करीब 70 से 80 साल पुराने और बेहद जर्जर हो चुके एक मकान की छत अचानक पूरी तरह धराशायी हो गई. गनीमत ये रही कि जिस वक्त छत का मलबा कमरे में गिरा, वहां कोई मौजूद नहीं था. हादसे के समय घर में दो महिलाएं और एक बच्चा मौजूद थे, जो बाल-बाल बच गए.

मकान की हालत लंबे समय से जर्जर बनी हुई थी और इसमें दो परिवार किराए पर रह रहे हैं. इस खौफनाक हादसे के बाद परिवार बेहद सदमे में है और अब यहां रहने से कतरा रहा है. फिलहाल, मकान के अंदर से सामान निकालने का काम किया जा रहा है.

प्रशासन से आशियाने की गुहार

हादसे से सहमी पीड़ित महिला कांता चौहान ने नम आंखों से प्रशासन से स्थायी आशियाने की गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि हम किराए का अलग कमरा ले सकें. मैं कपड़ा सिलाई का काम करती हूं, इसलिए परिवार की इतनी आमदनी नहीं है. मेरे साथ मेरी बेटी और दो बच्चे रहते हैं. उनकी जिम्मेवारी भी मुझ पर ही है. ऐसे में सरकार हमारी मदद करे, ताकि उन्हें हर पल डर के साये में न जीना पड़े.

डिप्टी मेयर ने लिया जायजा

हादसे की सूचना मिलते ही नगर निगम सोलन के डिप्टी मेयर गौरव राजपूत ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि मकान में रह रही एक महिला विधवा है और उसकी आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है. किराए पर रहना उनके लिए नामुमकिन जैसा है. मौके पर पटवारी को भी बुलाया गया और सुरक्षा के मद्देनजर दोनों प्रभावित परिवारों को फिलहाल पड़ोस के घरों में शिफ्ट कर दिया गया है.

आवास योजना से मदद की उम्मीद

वार्ड नंबर 3 की पूर्व पार्षद रजनी ने कहा कि पीड़ित परिवार की लाचारी को देखते हुए इस मामले को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा. प्रयास किया जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस परिवार को छत मुहैया करवाई जा सके.

बहरहाल, 70-80 साल पुराना यह मकान पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है और कभी भी पूरी तरह जमींदोज हो सकता है. ऐसे में नगर निगम और प्रशासन को समय रहते कोई ठोस और मानवीय कदम उठाने की सख्त जरूरत है.

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