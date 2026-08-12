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सोलन में गिरी मकान की छत, बाल-बाल बचे अंदर रहने वाले परिवार, कई लोग हुए बेघर

सोलन: शहर के वार्ड नंबर 3 में मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां करीब 70 से 80 साल पुराने और बेहद जर्जर हो चुके एक मकान की छत अचानक पूरी तरह धराशायी हो गई. गनीमत ये रही कि जिस वक्त छत का मलबा कमरे में गिरा, वहां कोई मौजूद नहीं था. हादसे के समय घर में दो महिलाएं और एक बच्चा मौजूद थे, जो बाल-बाल बच गए.

मकान की हालत लंबे समय से जर्जर बनी हुई थी और इसमें दो परिवार किराए पर रह रहे हैं. इस खौफनाक हादसे के बाद परिवार बेहद सदमे में है और अब यहां रहने से कतरा रहा है. फिलहाल, मकान के अंदर से सामान निकालने का काम किया जा रहा है.

प्रशासन से आशियाने की गुहार

हादसे से सहमी पीड़ित महिला कांता चौहान ने नम आंखों से प्रशासन से स्थायी आशियाने की गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि हम किराए का अलग कमरा ले सकें. मैं कपड़ा सिलाई का काम करती हूं, इसलिए परिवार की इतनी आमदनी नहीं है. मेरे साथ मेरी बेटी और दो बच्चे रहते हैं. उनकी जिम्मेवारी भी मुझ पर ही है. ऐसे में सरकार हमारी मदद करे, ताकि उन्हें हर पल डर के साये में न जीना पड़े.

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