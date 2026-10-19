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मिट्टी की जांच से बढ़ेगी किसानों और बागवानों की आमदनी, जानें पीएच, ऑर्गेनिक कार्बन और एनपीके का क्या है महत्व?

रामपुर: हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक क्षेत्रों में अच्छी पैदावार और फलों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मिट्टी की जांच बेहद जरूरी है. कई बार बागवान पौधों की वृद्धि और उत्पादन बढ़ाने के लिए बिना मिट्टी की जांच करवाए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं. इससे खेती-बागवानी की लागत बढ़ सकती है और मिट्टी में पोषक तत्वों का असंतुलन पैदा हो सकता है. ऐसे में बागवानों को मिट्टी की जांच करवाकर ही खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए.

विषय विशेषज्ञ उद्यान विभाग, शलारू शिमला, डॉक्टर कुशाल मेहता ने बताया, "मिट्टी की जांच से मुख्य रूप से पीएच (pH), ऑर्गेनिक कार्बन और एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश की स्थिति का पता चलता है. इनकी जानकारी से बागवान यह समझ सकते हैं कि मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और पौधों को किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता है".

PH बताता है मिट्टी कितनी अम्लीय या क्षारीय है?

डॉक्टर कुशाल का कहना है कि मिट्टी का पीएच उसके अम्लीय या क्षारीय होने का स्तर बताता है. पीएच का मान सामान्यतः 0 से 14 के बीच होता है. सात पीएच को उदासीन माना जाता है, जबकि सात से कम मान अम्लीय और सात से अधिक मान क्षारीय स्थिति दर्शाता है. सेब के पौधे सामान्यतः हल्की अम्लीय मिट्टी में अच्छी वृद्धि करते हैं. लगभग 5.5 से 6.5 पीएच को सेब की खेती के लिए सामान्यतः उपयुक्त माना जाता है. हालांकि, सही सीमा स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है. पीएच असंतुलित होने पर मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते.

खेती और बागवानी के लिए मिट्टी की जांच जरूरी (ETV Bharat)

ऑर्गेनिक कार्बन से पता चलती है मिट्टी की सेहत

डॉक्टर कुशाल ने बताया कि ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी में मौजूद सड़े-गले पत्तों, पौधों के अवशेषों और अन्य जैविक पदार्थों से संबंधित है. यह मिट्टी की संरचना सुधारने, नमी बनाए रखने और सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करता है. मिट्टी में पर्याप्त जैविक कार्बन होने से जड़ों के विकास और पोषक तत्वों की उपलब्धता को लाभ मिलता है. इसके लिए बागवान सड़ी हुई गोबर की खाद, कम्पोस्ट और अन्य उपयुक्त जैविक पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

एनपीके पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी

डॉक्टर कुशाल ने बताया कि एनपीके में नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P) और पोटाश (K) शामिल हैं. नाइट्रोजन पत्तियों और नई शाखाओं की वृद्धि में मदद करती है. फास्फोरस जड़ों के विकास और ऊर्जा संबंधी प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है. जबकि पोटाश पौधों में पानी के संतुलन, फल की गुणवत्ता और तनाव सहने की क्षमता में भूमिका निभाता है. इनकी कमी या अधिकता दोनों पौधों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं. इसलिए उर्वरकों की मात्रा मिट्टी की जांच और बाग की जरूरत के आधार पर तय करनी चाहिए.

कैसे लें मिट्टी का नमूना?

डॉक्टर कुशाल मेहता ने कहा कि मिट्टी की जांच के लिए बाग के अलग-अलग स्थानों से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी के नमूने लें. खाद के ढेर, पेड़ों के तने के बिल्कुल पास और असामान्य स्थानों से नमूना लेने से बचें. सभी नमूनों को साफ बर्तन में मिलाकर कंकड़, जड़ें और पत्तियां अलग कर दें. मिट्टी को छाया में सुखाकर लगभग आधा किलोग्राम नमूना साफ थैली में भरें. थैली पर बागवान का नाम, स्थान, फसल और नमूना लेने की तारीख लिखकर मिट्टी जांच प्रयोगशाला या संबंधित कृषि-बागवानी विभाग में भेजें। प्रयोगशाला के निर्देशों के अनुसार नमूना तैयार करना सबसे उचित है.