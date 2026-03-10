ETV Bharat / state

ग्रीन कॉरिडोर पर लगे बैरिकेडिंग के पिलर के नीचे से मिट्टी हटी! LDA अधिकारी बोले- "रिटेनिंग वॉल का चल रहा काम"

एलडीए के अधिशासी अभियंता अजीत कुमार ने बताया कि लोकार्पण का समय तय हो गया है तो, रिटेनिंग वॉल का काम रोका जा रहा है.

बैरिकेडिंग के पिलर के नीचे से मिट्टी हटी
बैरिकेडिंग के पिलर के नीचे से मिट्टी हटी (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 10:49 PM IST

Updated : March 10, 2026 at 10:54 PM IST

लखनऊ : बीरबल साहनी मार्ग पर निशातगंज के पास ग्रीन कॉरिडोर के उद्घाटन से दो दिन पहले कॉरिडोर के किनारे लगाई गई बैरिकेडिंग के पिलर के नीचे से मिट्टी हटने का मामला सामने आया है. वहीं, इस मामले को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि मिट्टी हटी नहीं है, रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा है. बता दें कि 13 मार्च को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे.




इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता अजीत कुमार ने बताया कि मिट्टी हटी नहीं है. हम यहां पर रिटेनिंग वाल बना रहे थे. अब जबकि लोकार्पण का समय तय हो गया है तो, रिटेनिंग वॉल का काम रोका जा रहा है और मिट्टी को बराबर किया जा रहा है.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता अजीत कुमार ने बताया कि एसपी ट्रैफिक के साथ वार्ता हुई थी, जिसमें यहां पर एक यू टर्न बनाना था. इस यू टर्न के लिए एक रिटेनिंग वॉल बनाना जरूरी था, जिसका निर्माण हमने शुरू करवाया था.

उन्होंने बताया कि इस बीच में पता चला कि लोकार्पण की तारीख तय हो गई है तो वह काम रुकवा दिया गया है और मिट्टी को नीचे सेट किया जा रहा है. ग्रीन कॉरिडोर के नीचे से मिट्टी हटाने की बात एक मिस इंटरप्रिटेशन है.

गौरतलब है कि ग्रीन कॉरिडोर का समतामूलक चौराहे से लेकर डालीगंज के बीच के क्षेत्र का लोकार्पण रक्षामंत्री राजनाथ सिंह 13 मार्च को करेंगे. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इस परियोजना पर भारी-भरकम रकम खर्चा किया है.

