ग्रीन कॉरिडोर पर लगे बैरिकेडिंग के पिलर के नीचे से मिट्टी हटी! LDA अधिकारी बोले- "रिटेनिंग वॉल का चल रहा काम"

लखनऊ : बीरबल साहनी मार्ग पर निशातगंज के पास ग्रीन कॉरिडोर के उद्घाटन से दो दिन पहले कॉरिडोर के किनारे लगाई गई बैरिकेडिंग के पिलर के नीचे से मिट्टी हटने का मामला सामने आया है. वहीं, इस मामले को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि मिट्टी हटी नहीं है, रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा है. बता दें कि 13 मार्च को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे.







इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता अजीत कुमार ने बताया कि मिट्टी हटी नहीं है. हम यहां पर रिटेनिंग वाल बना रहे थे. अब जबकि लोकार्पण का समय तय हो गया है तो, रिटेनिंग वॉल का काम रोका जा रहा है और मिट्टी को बराबर किया जा रहा है.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता अजीत कुमार ने बताया कि एसपी ट्रैफिक के साथ वार्ता हुई थी, जिसमें यहां पर एक यू टर्न बनाना था. इस यू टर्न के लिए एक रिटेनिंग वॉल बनाना जरूरी था, जिसका निर्माण हमने शुरू करवाया था.