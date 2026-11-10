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मिर्जापुर में तीसरी रेल-लाइन के काम के दौरान धंसी मिट्टी, 13 ट्रेनें डायवर्ट और 3 कैंसिल

तीसरी रेल-लाइन के काम के दौरान धंसी मिट्टी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर : मिर्जापुर-झिंगुरा रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन निर्माण कार्य के दौरान मंगलवार शाम करीब 6:20 बजे अचानक मिट्टी धंसने से अफरा-तफरी मच गई. घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारियों ने तत्काल सतर्कता बरतते हुए डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बंद करा दिया. सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रभावित रेलखंड पर मरम्मत और मिट्टी को सुरक्षित करने का काम शुरू कर दिया गया है.

हालांकि, अप लाइन पर ट्रेनों का आवागमन सामान्य रूप से जारी है. 13 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है, जबकि तीन ट्रेन निरस्त कर दी गई है. प्रयागराज से चोपन जाने के वाली ट्रेन को विंध्याचल स्टेशन पर ही रोक दिया गया है. जिससे यात्री परेशान हैं.

मिट्टी को सुरक्षित करने का काम किया जा रहा है. (Video Credit; ETV Bharat) मिर्जापुर के आम घाट के पास मंगलवार के शाम बड़ा हादसा होते-होते टल गया. निर्माणाधीन तीसरी रेलवे लाइन की मिट्टी धंसने से दिल्ली हावड़ा के डाउन लाइन पर गोंदिया बरौनी ट्रेन के पहुंचने से पहले बिजली का पोल गिर गया. जिससे डाउन रूट की ट्रेनें प्रयागराज से मिर्जापुर के बीच और मुगलसराय से मिर्जापुर के बीच जगह-जगह रुक गईं. जानकारी होने पर रेलवे विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पहुंचकर रेलवे ट्रैक को सही करने में जुट गए हैं. वहीं ट्रेनों रेलवे पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि मिर्जापुर–झिंगुरा रेलखंड के मध्य तीसरी रेल लाइन एवं ट्रैक सबसाइड से संबंधित निर्माण कार्य के दौरान 18:20 बजे मिट्टी धंसने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन तत्काल आवश्यक कार्रवाई में जुट गया. यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डाउन लाइन पर रेल परिचालन बंद कर उसे सुरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है. वहीं, अप लाइन पर रेल परिचालन सुचारु रूप से जारी है. सुरक्षा के दृष्टिगत कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किया गया है