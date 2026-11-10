मिर्जापुर में तीसरी रेल-लाइन के काम के दौरान धंसी मिट्टी, 13 ट्रेनें डायवर्ट और 3 कैंसिल
अप लाइन पर ट्रेनों का आवागमन सामान्य रूप से जारी है. तीन ट्रेन निरस्त कर दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 11:26 PM IST
मिर्जापुर : मिर्जापुर-झिंगुरा रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन निर्माण कार्य के दौरान मंगलवार शाम करीब 6:20 बजे अचानक मिट्टी धंसने से अफरा-तफरी मच गई. घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारियों ने तत्काल सतर्कता बरतते हुए डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बंद करा दिया. सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रभावित रेलखंड पर मरम्मत और मिट्टी को सुरक्षित करने का काम शुरू कर दिया गया है.
हालांकि, अप लाइन पर ट्रेनों का आवागमन सामान्य रूप से जारी है. 13 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है, जबकि तीन ट्रेन निरस्त कर दी गई है. प्रयागराज से चोपन जाने के वाली ट्रेन को विंध्याचल स्टेशन पर ही रोक दिया गया है. जिससे यात्री परेशान हैं.
मिर्जापुर के आम घाट के पास मंगलवार के शाम बड़ा हादसा होते-होते टल गया. निर्माणाधीन तीसरी रेलवे लाइन की मिट्टी धंसने से दिल्ली हावड़ा के डाउन लाइन पर गोंदिया बरौनी ट्रेन के पहुंचने से पहले बिजली का पोल गिर गया. जिससे डाउन रूट की ट्रेनें प्रयागराज से मिर्जापुर के बीच और मुगलसराय से मिर्जापुर के बीच जगह-जगह रुक गईं. जानकारी होने पर रेलवे विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पहुंचकर रेलवे ट्रैक को सही करने में जुट गए हैं. वहीं ट्रेनों
रेलवे पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि मिर्जापुर–झिंगुरा रेलखंड के मध्य तीसरी रेल लाइन एवं ट्रैक सबसाइड से संबंधित निर्माण कार्य के दौरान 18:20 बजे मिट्टी धंसने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन तत्काल आवश्यक कार्रवाई में जुट गया. यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डाउन लाइन पर रेल परिचालन बंद कर उसे सुरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है. वहीं, अप लाइन पर रेल परिचालन सुचारु रूप से जारी है.
सुरक्षा के दृष्टिगत कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किया गया है
प्रयागराज जंक्शन–प्रयागराज रामबाग–बनारस मार्ग से परिवर्तित ट्रेनें-
- गाड़ी संख्या 12274
- गाड़ी संख्या 12398
- गाड़ी संख्या 12368
- गाड़ी संख्या 12947
यह ट्रेनें परिवर्तित मार्ग प्रयागराज जंक्शन–प्रयागराज रामबाग–बनारस–वाराणसी जंक्शन–पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन होकर संचालित की जाएंगी.
- गाड़ी संख्या 26505 (यात्रा प्रारंभ तिथि 10.11.2026): प्रयागराज जंक्शन–प्रयागराज रामबाग–बनारस होकर.
- गाड़ी संख्या 12167 (यात्रा प्रारंभ तिथि 09.11.2026): प्रयागराज जंक्शन–प्रयागराज रामबाग–बनारस होकर.
- गाड़ी संख्या 22971 (यात्रा प्रारंभ तिथि 09.11.2026): प्रयागराज जंक्शन–प्रयागराज रामबाग–बनारस–वाराणसी–पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन होकर.
- कानपुर–लखनऊ–पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन मार्ग से परिवर्तित ट्रेनें: रेलवे द्वारा जारी नवीनतम परिचालन बुलेटिन के अनुसार 13 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल–लखनऊ–पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन (CNB–LKO–DDU) होकर संचालित करने की स्वीकृति दी गई है.
1. गाड़ी संख्या 12878
- 2. गाड़ी संख्या 09427
- 3. गाड़ी संख्या 04478
- 4. गाड़ी संख्या 04078
- 5. गाड़ी संख्या 09725
- 6. गाड़ी संख्या 04088
- 7. गाड़ी संख्या 12436
- 8. गाड़ी संख्या 12394
- 9. गाड़ी संख्या 03436
- 10. गाड़ी संख्या 04404
- 11. गाड़ी संख्या 22362
- 12. गाड़ी संख्या 04052
- 13. गाड़ी संख्या 12260
निरस्त ट्रेन: गाड़ी संख्या 63238 (सूबेदारगंज–पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन) को निरस्त कर दिया गया है. ट्रेन वर्तमान में प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर खड़ी है. यात्रियों को ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन एवं परिचालन संबंधी जानकारी विभिन्न संचार माध्यमों, स्टेशनों पर उद्घोषणा प्रणाली, सूचना पट्टों एवं पूछताछ काउंटरों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है.
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