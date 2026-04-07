ETV Bharat / state

ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट, टनल के अंदर मिट्टी धंसने से हादसा, मची अफरा तफरी

टनल के अंदर मिट्टी धंसने से हादसा ( PHOTO-ETV Bharat )