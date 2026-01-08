ETV Bharat / state

इरफान अंसारी के आवास पर शगुन सोहराय मिलन समारोह का आयोजन, आदिवासी समुदाय के साथ खूब झूमे मंत्री

जामताड़ा: आदिवासी समुदाय के सबसे बड़े त्योहार सोहराय के मौके पर जामताड़ा के विधायक और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के आवास पर शगुन सोहराय मिलन समारोह का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में आदिवासी समुदाय के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, नृत्य किया और जश्न मनाया. मंत्री इरफान अंसारी भी इस जश्न में शामिल हुए और आदिवासी समुदाय के साथ खूब झूमे.

सोहराय मिलन समारोह में आदिवासी पुरुषों और महिलाओं ने ढोल और दूसरे वाद्य यंत्रों की धुन पर पारंपरिक नृत्य किया. मंत्री इरफान अंसारी भी सोहराय त्योहार मनाने में आदिवासी समुदाय के साथ शामिल हुए और उनके साथ झूमे.

इरफान अंसारी के आवास पर शगुन सोहराय मिलन समारोह का आयोजन (Etv Bharat)

मंत्री इरफान अंसारी ने सोहराय नृत्य करने वाले सभी कलाकारों और आदिवासी पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया. उन्होंने उन्हें वाद्य यंत्र, कपड़े और कंबल भी बांटे. मंत्री इरफान अंसारी के अलावा, उनके पिता, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद रहे और सोहराय त्योहार कार्यक्रम में शामिल हुए.

इस मौके पर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने सोहराय को आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार बताया और सोहराय के मौके पर आदिवासी समुदाय को शुभकामनाएं दीं, साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा.