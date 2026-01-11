ETV Bharat / state

आदिवासी समुदाय के लिए खास होता है 'सोहराय पर्व', पांच दिन अलग-अलग परंपराओं से मनाया जाता है जश्न

जामताड़ा: सोहराय पर्व को लेकर आदिवासी संथाल समाज में उत्सव का माहौल है. सोहराय पर्व आदिवासी समाज का सिर्फ प्रकृति पर्व ही नहीं माना जाता है, बल्कि भाई-बहन का प्रतीक पर्व भी माना जाता है. यह पर्व पांच दिनों तक चलता है. इसके बाद मकर संक्रांति के दिन शिकार खेलने के साथ समाप्त हो जाता है.

कब शुरू होता है सोहराय पर्व?

पौष माह में धान कटनी के बाद सोहराय पर्व मनाने की तैयारी शुरू हो जाती है. पांच दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व में आदिवासी समाज के लोग मांदर की थाप पर खूब झूमते हैं. सोहराय पर्व शुरू होने से पहले लोग इसकी तैयारी करते हैं और घर की साफ-सफाई के साथ-साथ कृषि कार्य से जुड़े सभी यंत्र-औजार की सफाई करते हैं. इसके अलावा महिलाएं अपने घर की दीवार पर कलाकृति चित्र बनाती हैं, जिसे सोहराय कला कहा जाता है.

सोहराय पर्व मनाने का अनोखा तरीका

आदिवासी समुदाय का सोहराय पर्व मनाने का तरीका काफी अनोखा होता है. यह त्योहार हर दिन अलग-अलग तरीके से मनाते हैं. त्योहार के पहले दिन को उम कहा जाता है. उम के साथ ही सोहराय शुरू हो जाता है. पहले दिन घर में नायकी हडाम द्वारा गोंड धान पूजा की जाती है, जिसमें मुर्गा की बली देने की परंपरा है.

दूसरे दिन को दकाय कहा जाता है. इस दिन घर की मिट्टी और चावल की धूल से घर के द्वार से लेकर गोहाल तक चित्र बनाए जाते हैं और गांव के मुख्य पुजारी माझी हडाम गोहाल की पूजा करते हैं. वहीं, तीसरे दिन को खूनटाव कहा जाता है. इस दिन आदिवासी समुदाय धान की बालियों से बनी मालाओं से जानवरों को सजाते हैं और उन्हें एक खंभे से बांधते हैं तथा ढोल-नगाड़ों और संगीत के साथ जश्न मनाते हैं.

चौथे दिन को जाली कहा जाता है. इस दिन मछली पकड़ने की परंपरा है और एक-दूसरे के घर जाकर खाते-पीते हैं. वहीं, अंतिम दिन को हाकोकाटम कहा जाता है. इस दिन शिकार करने की परंपरा है. शिकार के साथ यह पर्व मकर संक्रांति के दिन समाप्त हो जाता है.