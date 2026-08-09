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झारखंड आदिवासी महोत्सव: हजारीबाग की सोहराय कलाकार पुतली गंझू को किया गया सम्मानित

कार्यक्रम के दौरान सोहराय आर्टिस्ट पुतली गंझू. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबागः विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है. इस कड़ी में हजारीबाग में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान समाज के वैसे लोग जिन्होंने बेहतर किया है उन्हें सम्मानित किया गया. उनमें से एक हैं हजारीबाग की सोहराय आर्टिस्ट पुतली गंझू. पुतली गंझू ने हजारीबाग की 5000 साल से अधिक पुरानी लोक कला सोहराय को अंतरराष्ट्रीय स्तर में पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है.

पुतली को मिल चुका है लाइफटाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड

पुतली गंझू को अब तक 45 से अधिक सम्मान भी मिल चुका है. पुतली झारखंड की एकमात्र ऐसी सोहराय कलाकार हैं जिन्हें लाइफटाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भारत सरकार की ओर से दिया गया है. पुतली गंझू ने अपनी मेहनत के बदौलत इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

सोहराय कलाकार पुतली गंझू, सोहराय समिति के सदस्य गुस्ताव इमाम और डीडीसी रिया सिंह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पुतली गंझू बताती हैं कि उन्होंने यह कला अपनी मां से सीखी थी. जंगल में पशु, पक्षी, चिड़िया, पेड़-पौधों को देखकर वह पहले अपनी कला दीवारों पर उकेरा करतीं थीं. घर के लोग विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सोहराय कला की पहचान दूर तलक तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

विदेशों में सोहराय कला को दिलाई पहचान