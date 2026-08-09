झारखंड आदिवासी महोत्सव: हजारीबाग की सोहराय कलाकार पुतली गंझू को किया गया सम्मानित
हजारीबाग की सोहराय आर्टिस्ट पुतली गंझू समाज के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गईं हैं. विश्व आदिवासी दिवस पर पुतली को सम्मानित किया गया.
Published : August 9, 2026 at 5:26 PM IST
हजारीबागः विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है. इस कड़ी में हजारीबाग में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान समाज के वैसे लोग जिन्होंने बेहतर किया है उन्हें सम्मानित किया गया. उनमें से एक हैं हजारीबाग की सोहराय आर्टिस्ट पुतली गंझू. पुतली गंझू ने हजारीबाग की 5000 साल से अधिक पुरानी लोक कला सोहराय को अंतरराष्ट्रीय स्तर में पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है.
पुतली को मिल चुका है लाइफटाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड
पुतली गंझू को अब तक 45 से अधिक सम्मान भी मिल चुका है. पुतली झारखंड की एकमात्र ऐसी सोहराय कलाकार हैं जिन्हें लाइफटाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भारत सरकार की ओर से दिया गया है. पुतली गंझू ने अपनी मेहनत के बदौलत इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
पुतली गंझू बताती हैं कि उन्होंने यह कला अपनी मां से सीखी थी. जंगल में पशु, पक्षी, चिड़िया, पेड़-पौधों को देखकर वह पहले अपनी कला दीवारों पर उकेरा करतीं थीं. घर के लोग विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सोहराय कला की पहचान दूर तलक तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
विदेशों में सोहराय कला को दिलाई पहचान
सोहराय कला पर काम करने वाले पद्मश्री बुलु इमाम के बेटे गुस्ताव इमाम बताते हैं कि पुतली देवी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली समेत कई देशों में जाकर हजारीबाग की सोहराय कला को पहचान दिलाई हैं. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज अपनी कला की बदौलत देश को नई पहचान दिला रहा है. आदिवासी समुदाय भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में रहता है. इनकी जीवनशैली, खान-पान, भाषा, पहनावा, रीति-रिवाज और परंपराएं अन्य समुदायों से काफी अलग और खास है.
डीडीसी ने दी शुभकामनाएं
पुतली देवी के काम के प्रति समर्पण और इस कला को नई पहचान दिलाने पर हजारीबाग की उप विकास आयुक्त रिया सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. डीडीसी ने कहा कि आदिवासी समाज देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. आजादी से लेकर वर्तमान समय में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता.
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