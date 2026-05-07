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गुरुग्राम में फिर धंसा सोहना रोड एक्सप्रेसवे, सुभाष चौक के पास 15 फीट गहरा गड्ढा देख लोगों के उड़े होश

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर से सोहना रोड एक्सप्रेसवे की निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं. सुभाष चौक के पास एक्सप्रेसवे की सड़क अचानक धंस गई, जिससे करीब 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा बन गया. सड़क धंसने की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में हादसे को लेकर चिंता बढ़ गई.



कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा : सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि धंसी हुई सड़क के नीचे से सीवरेज का पानी बहता दिखाई दिया. मौके से सामने आई तस्वीरों ने एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य और संबंधित एजेंसियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कार चालकों का कहना है कि अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.

गुरुग्राम में फिर धंसा सोहना रोड एक्सप्रेसवे (ETV Bharat)

कई बार धंस चुकी है सड़क : वहीं ये पहली बार नहीं है जब सोहना रोड एक्सप्रेसवे पर इस तरह की स्थिति बनी हो. इससे पहले भी कई बार सड़क धंसने और बड़े गड्ढे बनने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. हर बार मरम्मत कर मामला शांत कर दिया गया, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया है.