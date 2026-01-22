ETV Bharat / state

मंच पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने भिड़े दो दिग्गज, एकजुटता कार्यक्रम में खुली पार्टी की अंतर्कलह की पोल!

पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि ठाकुर साहब यह मुद्दा नहीं छेड़ना चाहिए था.

Sohan Lal Thakur Prakash Chaudhary
मंच पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने भिड़े दो दिग्गज (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 6:49 PM IST

4 Min Read
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी में आयोजित कांग्रेस का एकजुटता कार्यक्रम उस समय राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया, जब मंच से ही पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई. कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को मजबूती देने और एकता का संदेश देने का था, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई तीखी बयानबाजी ने कांग्रेस की गुटबाजी को सार्वजनिक कर दिया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार की मौजूदगी में हुआ यह घटनाक्रम अब सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना गया है. दरअसल, मंडी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर के पदभार ग्रहण समारोह के दौरान कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा था. मंच पर पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे. लेकिन जैसे-जैसे वरिष्ठ नेताओं के संबोधन शुरू हुए, माहौल में तल्खी आती चली गई और एकजुटता का संदेश विवाद में बदल गया.

मंच पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने भिड़े दो दिग्गज (ETV BHARAT)

सोहन लाल ठाकुर की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद

कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक सोहन लाल ठाकुर ने पूर्व जिला कार्यकारिणी को लेकर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि पहले 400 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई गई थी, लेकिन उसमें कई ऐसे लोग थे जो केवल मंच पर फोटो खिंचवाने और सोशल मीडिया पर डालने तक सीमित रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के खिलाफ जब भी आंदोलन या प्रदर्शन की जरूरत पड़ी, तो 40 लोग भी मैदान में नजर नहीं आए.

प्रकाश चौधरी ने जताई कड़ी नाराजगी

सोहन लाल ठाकुर के बयान के बाद मंच पर पूर्व मंत्री और पूर्व जिलाध्यक्ष प्रकाश चौधरी का संबोधन शुरू हुआ. उन्होंने इस टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, "सोहन लाल जी को यह मुद्दा नहीं छेड़ना चाहिए था." उन्होंने कहा कि सोहन ठाकुर के ही विधानसभा क्षेत्र से 11 लोगों को उस समय कार्यकारिणी में शामिल किया गया था, जबकि उन्होंने अपने क्षेत्र से केवल 6 लोगों को जगह दी थी.

पूर्व कार्यकारिणी के बचाव में उतरे प्रकाश चौधरी

प्रकाश चौधरी ने 400 सदस्यीय कार्यकारिणी का बचाव करते हुए कहा कि उस दौर में संगठन बेहद कठिन परिस्थितियों में काम कर रहा था. उन्होंने कहा कि उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और मुख्यमंत्री भी भाजपा के थे, इसके बावजूद कांग्रेस संगठन को सक्रिय बनाए रखा गया. उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में पार्टी ने बड़े कार्यक्रम, रैलियां और आंदोलनों के जरिए भाजपा सरकार के खिलाफ मजबूती से संघर्ष किया.

कार्यकर्ताओं में भी दिखा तनाव

मंच से हो रही तीखी बहस का असर नीचे बैठे कार्यकर्ताओं पर भी दिखाई दिया. जैसे ही प्रकाश चौधरी बोल रहे थे, कई कार्यकर्ता अपनी कुर्सियों से खड़े होकर आपस में बहस करने लगे. माहौल तनावपूर्ण होता देख कार्यक्रम में मौजूद अन्य वरिष्ठ नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की गई. हालांकि बाद में विवाद को संभाल लिया गया और कार्यक्रम आगे बढ़ा, लेकिन इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि मंडी कांग्रेस संगठन में अंदरूनी असंतोष अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.

चंपा ठाकुर के जिला अध्यक्ष बनने से कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन खुले मंच पर हुई इस नोंकझोंक ने संगठन की एकजुटता पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं. पार्टी नेतृत्व के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वह सभी धड़ों को साथ लेकर चले और आगामी राजनीतिक लड़ाइयों के लिए संगठन को मजबूत बनाए. यदि अंदरूनी मतभेदों को समय रहते नहीं सुलझाया गया, तो इसका सीधा असर कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति पर पड़ सकता है.

