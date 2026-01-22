ETV Bharat / state

मंच पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने भिड़े दो दिग्गज, एकजुटता कार्यक्रम में खुली पार्टी की अंतर्कलह की पोल!

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी में आयोजित कांग्रेस का एकजुटता कार्यक्रम उस समय राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया, जब मंच से ही पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई. कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को मजबूती देने और एकता का संदेश देने का था, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई तीखी बयानबाजी ने कांग्रेस की गुटबाजी को सार्वजनिक कर दिया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार की मौजूदगी में हुआ यह घटनाक्रम अब सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना गया है. दरअसल, मंडी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर के पदभार ग्रहण समारोह के दौरान कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा था. मंच पर पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे. लेकिन जैसे-जैसे वरिष्ठ नेताओं के संबोधन शुरू हुए, माहौल में तल्खी आती चली गई और एकजुटता का संदेश विवाद में बदल गया. मंच पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने भिड़े दो दिग्गज (ETV BHARAT) सोहन लाल ठाकुर की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक सोहन लाल ठाकुर ने पूर्व जिला कार्यकारिणी को लेकर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि पहले 400 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई गई थी, लेकिन उसमें कई ऐसे लोग थे जो केवल मंच पर फोटो खिंचवाने और सोशल मीडिया पर डालने तक सीमित रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के खिलाफ जब भी आंदोलन या प्रदर्शन की जरूरत पड़ी, तो 40 लोग भी मैदान में नजर नहीं आए. प्रकाश चौधरी ने जताई कड़ी नाराजगी सोहन लाल ठाकुर के बयान के बाद मंच पर पूर्व मंत्री और पूर्व जिलाध्यक्ष प्रकाश चौधरी का संबोधन शुरू हुआ. उन्होंने इस टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, "सोहन लाल जी को यह मुद्दा नहीं छेड़ना चाहिए था." उन्होंने कहा कि सोहन ठाकुर के ही विधानसभा क्षेत्र से 11 लोगों को उस समय कार्यकारिणी में शामिल किया गया था, जबकि उन्होंने अपने क्षेत्र से केवल 6 लोगों को जगह दी थी.