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रोमांच और कुदरत की अनमोल धरोहर 'सोहगीबरवा' आज भी क्यों है वीरान?

महराजगंज: अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और वन्यजीवों को उनके नेचुरल आवास में करीब से देखना चाहते हैं, तो महराजगंज का सोहगीबरवा वन्यजीव अभयारण्य आपके लिए बेहद खास हो सकता है. यहां आने के बाद आपको अहसास हो जाएगा कि आप जिस रोमांच की तलाश में थे, आखिरकार वहां पहुंच चुके हैं. शांत वातावरण में पक्षियों का कोलाहल, वन्यजीवों की चहलकदमी, नदियों का किनारा और चारों तरफ साल के वृक्ष. यह स्थान फितरत पसंद लोगों और सैलानियों को किसी जन्नत से कम नहीं लगता. आइए, इस रिपोर्ट में जानते हैं सोहगीबरवा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में सबकुछ...

दरअसल, भारत-नेपाल सीमा पर महराजगंज का सोहगीबरवा वन्यजीव अभयारण्य प्राकृतिक संपदा और जैव विविधता के मामले में किसी बड़े वन्यजीव पर्यटन स्थल से कम नहीं है. इसके एक तरफ बिहार का वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व, दूसरी तरफ नेपाल का चितवन नेशनल पार्क है. तीनों संरक्षित वन क्षेत्र एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. वन्यजीवों के आवागमन और जैव विविधता के लिहाज से यह बेहद अहम है. हालांकि पर्यटन के मोर्चे पर सोहगीबरवा अब भी अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है.

सोहगीबरवा वन्यजीव अभयारण्य (Photo Credit; ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां 2023 में पूर्वांचल की पहली जंगल सफारी शुरू की. सफारी रूट, नेचर ट्रेल, ईको-टूरिज्म सुविधाओं और पर्यटकों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर करोड़ों रुपये की योजनाएं बनीं. इसके बावजूद जमीनी तस्वीर यह है कि पर्यटकों की आमद बेहद कम है. अगर साल दर साल की बात करें तो 2024 में यहां सिर्फ 7 पर्यटक आए, जबकि 2025 में 200 से अधिक लोग आए, जो की पर्यटन के लिहाज से बहुत ही कम है.

सोहगीबरवा वन्यजीव अभयारण्य (Photo Credit; ETV Bharat)

428 वर्ग किमी का विशाल दायरा

सोहगीबरवा में भले ही पर्यटन कम आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यह किसी अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य से कम है. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी भौगोलिक स्थिति है. इसके एक तरफ टाइगर रिजर्व, तो दूसरी तरफ नेशनल पार्क है. करीब 428 वर्ग किलोमीटर यानी 42,820 हेक्टेयर में फैला यह अभयारण्य सात अलग-अलग फॉरेस्ट रेंज में विभाजित है. यहां साल के घने जंगल, प्राकृतिक घासभूमि, ताल-झील, आर्द्रभूमि और नदियों का अनूठा संगम है. बाघ, तेंदुआ, हिरण, नीलगाय, जंगली सूअर और मगरमच्छ समेत कई वन्यजीव और बड़ी संख्या में पक्षियों की प्रजातियां इसकी जैव विविधता को खास बनाती हैं.

सोहगीबरवा अभयारण्य में क्या है खास (Photo Credit; ETV Bharat)

क्षतिग्रस्त पुल से थमा जंगल सफारी का पहिया



सोहगीबरवा में पूर्वांचल की पहली जंगल सफारी को दो रूटों और ईको-टूरिज्म सुविधाओं के साथ शुरू किया गया था. उम्मीद थी कि सफारी के जरिए इसे पूर्वांचल के प्रमुख पर्यटन नक्शे पर जगह मिलेगी, लेकिन मई 2026 में सिंगरहना ताल के पास बना पुल टूट गया, उसकी वजह से यह रूट प्रभावित हुआ. इससे पर्यटकों की आवाजाही पर भी असर पड़ा.

सोहगीबरवा वन्यजीव अभयारण्य (Photo Credit; ETV Bharat)

करोड़ों की परियोजनाएं



सोहगीबरवा में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 1.85 करोड़ की ईको-टूरिज्म परियोजना पर काम हुआ. इसके तहत कुसमहवा में बांस कॉटेज, रामग्राम प्रवेश द्वार, पार्किंग, सोलर फेंसिंग, शौचालय, आरओ पेयजल और रिसेप्शन जैसी सुविधाएं शुरू की गईं. इसके अलावा सिंगरहना ताल के विकास के लिए 6.10 करोड़ की योजना प्रस्तावित है. इसमें कैनोपी वॉक, नेचर ट्रेल, बर्ड वॉच टावर, प्रवेश द्वार और टॉयलेट ब्लॉक जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

रूट और किराया (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, दर्जिनिया ताल, टेल फॉल और गंडक रिवर व्यू प्वाइंट को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए 16.44 करोड़ की परियोजना का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है. इससे साफ है कि पर्यटन के लिए लगातार नए निवेश किए जा रहे हैं. वन विभाग के आंकड़े पर गौर करें तो मगरमच्छों के लिए मशहूर निचलौल रेंज के दर्जिनिया ताल और पकड़ी रेंज के बोकड़ा देवी मंदिर में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन यहां सैलानियों का रुझान नहीं बढ़ रहा है.

सोहगीबरवा वन्यजीव अभयारण्य (Photo Credit; ETV Bharat)

बौद्ध परिपथ के बीच से गुजरते हैं सैलानी



सोहगीबरवा की एक और बड़ी संभावना बौद्ध पर्यटन से जुड़ी है. रामग्राम का पुरातात्विक और बौद्ध महत्व इसे अंतरराष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन परिपथ से जोड़ता है. कुशीनगर आने वाले बौद्ध पर्यटकों के लिए नेपाल का लुंबिनी और आगे चितवन क्षेत्र प्रमुख गंतव्य हैं. ऐसे में सोहगीबरवा इन पर्यटन स्थलों के बीच एक अहम ईको-टूरिज्म पड़ाव बन सकता है, लेकिन पर्यटक इस क्षेत्र से गुजरते हुए नेपाल की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में यहां नहीं रुकते.

कहां है और कैसे जाएं (Photo Credit; ETV Bharat)



लेहड़ा देवी मंदिर में उमड़ते हैं श्रद्धालु



फरेंदा क्षेत्र का लेहड़ा देवी मंदिर जिले का प्रमुख धार्मिक केंद्र है, यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. माना जा रहा है कि अगर लेहड़ा देवी-फरेंदा को सोहगीबरवा जंगल सफारी और आगे रामग्राम-नेपाल पर्यटन से जोड़ा जाए तो स्थानीय पर्यटन को नया बाजार मिल सकता है. लेहड़ा मंदिर के पुजारी हरिश्चंद्र पांडे का कहना है कि हर साल लगभग 4 से 5 लाख लोग यहां दर्शन करने आते हैं.