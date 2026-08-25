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महराजगंज के इस कस्बे को आजादी के बाद मिला पहला सरकारी अस्पताल, 25 हजार आबादी को राहत

महराजगंज: नेपाल और बिहार की अंतरराष्ट्रीय व अंतरप्रांतीय सीमाओं से सटे जिले के अत्यंत सुदूरवर्ती दियारा क्षेत्र सोहगीबरवा के निवासियों के लिए आजादी के सात दशक से अधिक समय बाद अंततः राहत की एक नई भोर आई है. भौगोलिक विषमताओं और उपेक्षा का दंश झेल रहे इस इलाके में पहली बार आधुनिक एवं स्थायी स्वास्थ्य सुविधाओं की नींव मजबूत हुई है. करीब 678.13 करोड़ रुपये की लागत से भव्य व आधुनिक सुविधाओं से लैस नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है.

अस्पताल के शुरू होने से दियारा क्षेत्र के दर्जनों मजरों में रहने वाली 25 हजार से अधिक आबादी को अब अपने ही क्षेत्र में बेहतर व त्वरित इलाज मिल सकेगा.

चार महीने टापू बना रहता है क्षेत्र: गंडक और रोहिन नदियों की उफनती धाराओं के बीच बसा सोहगीबरवा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है. मानसून का आगमन होते ही यह पूरा इलाका मुख्य भूभाग से कट जाता है और करीब चार महीनों तक जलमग्न होकर एक टापू में तब्दील रहता है.

इस दौरान आवागमन के सभी रास्ते ठप हो जाते हैं. स्थानीय स्तर पर अस्पताल न होने के कारण सर्पदंश, प्रसव, दुर्घटना या किसी गंभीर बीमारी के वक्त ग्रामीणों के सामने केवल बेबसी होती थी. उफनती नदी के बीच मरीज को चारपाई पर लादकर ले जाना बेहद खतरनाक होता था. सही समय पर चिकित्सीय सुविधा न मिलने के कारण कई बार मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते थे.



नेपाल व बिहार के बगहा की अंतहीन दौड़ से मिली मुक्ति: भौगोलिक मजबूरी के कारण सोहगीबरवा के निवासियों को किसी भी आपात स्थिति में महराजगंज जिला अस्पताल पहुंचने के बजाय पड़ोसी राज्य बिहार के बगहा या नेपाल के सीमावर्ती अस्पतालों की ओर दौड़ लगानी पड़ती थी. इसमें न केवल काफी समय बर्बाद होता था, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी. अब 5.86 करोड़ रुपये की लागत से बने इस सीएचसी में ओपीडी, आपातकालीन वार्ड, प्रसव कक्ष और आवश्यक जांच सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है.