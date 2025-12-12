ETV Bharat / state

राजस्थान हाईकोर्ट बार के सोगरवाल बने अध्यक्ष, दीपेश महासचिव निर्वाचित

राजीव सोगरवाल हाईकोर्ट बार अध्यक्ष पद पर विजयी हुए. उपाध्यक्ष के दो पदों पर अनुराग कलावटिया और सुनील शर्मा ने जीत दर्ज की.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में राजीव सोगरवाल अध्यक्ष पद पर विजयी हुए. उन्होंने निवर्तमान अध्यक्ष महेन्द्र शांडिल्य को 532 मतों से हराया. सोगरवाल ने 1741 मत हासिल किए, जबकि शांडिल्य को 1209 मतों से संतोष कराना पड़ा. वहीं, महासचिव पद पर दीपेश शर्मा ने रिकॉर्ड 2748 मतों से जीत दर्ज की.

इसी तरह उपाध्यक्ष के दो पदों पर अनुराग कलावटिया और सुनील शर्मा ने जीत दर्ज की. इसके अलावा कोषाध्यक्ष पद पर प्रीति शर्मा, पुस्तकालय सचिव के पद पर बॉबी दत्ता, संयुक्त सचिव पद पर हिमांशी मीणा, संयुक्त पुस्तकालय सचिव के पद पर प्रज्ञा पांडे और सांस्कृतिक सचिव पद पर उपासना आर्य विजयी हुई. इसके अलावा कार्यकारिणी के आठ पदों पर कुलदीप शर्मा, शुभम जैन, अनुश्री अग्रवाल, सौरभ तिवाड़ी, अजय सिंह राजावत, नरेन्द्र पारीक, दुष्यंत सिंह नरूका और देवेन्द्र शर्मा निर्वाचित हुए.

दूसरी ओर दी बार एसोसिएशन, जयपुर, के वार्षिक चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ. कुल 4566 मतदाताओं में से 4119 वकीलों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. चुनाव में अध्यक्ष पद पर 7, उपाध्यक्ष के दो पदों पर 5, महासचिव पद पर 8 और संयुक्त सचिव पद पर 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. चुनाव संपन्न कराने के लिए करीब 250 वकीलों की टीम बनाई गई थी और सीसीटीवी की निगरानी में चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई. मतों की गणना शनिवार को की जाएगी.

आवासीय स्कूल के लेक्चरर को डेपुटेशन के 3 साल बाद भी नहीं किया रिलीव : राजस्थान हाईकोर्ट ने एक साल के लिए डेपुटेशन पर लगाए गए स्कूल लेक्चरर को तीन साल बाद भी रिलीव नहीं करने के मामले में विभाग को कहा है कि वह इस संबंध में लंबित प्रार्थना पर एक माह में कार्रवाई करे. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सुभाष चंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन बांसवाड़ा में कार्यरत था. उसे 9 मई, 2022 को एक साल के लिए सामाजिक न्याय विभाग के अधीन आने वाले करौली के आवासीय विद्यालय में डेपुटेशन पर नियुक्त किया गया. याचिका में कहा गया कि डेपुटेशन अवधि पूरी होने के बाद उसे आगे नहीं बढ़ाई गई और ना ही याचिकाकर्ता ने इस अवधि को बढ़ाने के लिए विभाग में कोई प्रार्थना पत्र पेश किया. इसके बावजूद भी उसे अभी तक मूल विभाग के लिए रिलीव नहीं किया.

याचिका में यह भी कहा गया कि उसने अब तक कई बार विभाग के अधिकारियों को अभ्यावेदन देकर मूल विभाग में भेजने को कहा- लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. जबकि नियमानुसार कर्मचारी की सहमति से ही उसकी डेपुटेशन अवधि को बढ़ाया जा सकता है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने इस संबंध में लंबित याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर एक माह निर्णय करने को कहा है.

Bikaner Bar Association
बीकानेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने अजय पुरोहित (ETV Bharat Bikaner)

बीकानेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने अजय पुरोहित : वहीं, बार एसोसिएशन ऑफ बीकानेर के चुनाव शुक्रवार को हुए. बार अध्यक्ष के चुनाव को लेकर दिनभर कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया और अपने-अपने प्रत्याशियों के समर्थन को लेकर मतदान करवाने को लेकर भी समर्थक अधिवक्ता सक्रिय नजर आए. चुनाव परिणाम में एडवोकेट अजय पुरोहित ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एडवोकेट तेजकरण राठौड़ पर 150 वोटों से जीत दर्ज की. अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में कुल चार प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें शकीला बानो और सुखराम मेघवाल रहे. जिनमें एडवोकेट अजय पुरोहित को 999, एडवोकेट तेजकरण सिंह राठौड़ को 849, एडवोकेट सुखाराम मेघवाल को 82 और सकीना बानो को 69 वोट मिले.

Barmer Bar Association
बाड़मेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने विष्णु भगवान चौधरी (ETV Bharat Barmer)

बाड़मेर अधिवक्ता संघ चुनाव : बाड़मेर अधिवक्ता संघ के सभी पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री ओर कोषाध्यक्ष पद के लिए जोरदार मुकाबला देखने को मिला. अधिवक्ताओं में पूरे दिन चुनाव को लेकर गहमा-गहमी बनी रही और मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में वकील उपस्थित रहे. जिला बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी सवाई माहेश्वरी ने बताया कि अध्यक्ष पद पर विष्णु भगवान चौधरी और भाखरा राम गोदारा के बीच कड़ा मुकाबला रहा. कुल 406 मतों में से 5 वोट खारिज हुए. उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद के प्रत्याशी विष्णु भगवान चौधरी ने बाजी मारते हुए जीत हासिल की. वहीं, उपाध्यक्ष पद पर अमित बोहरा, सचिव पद पर स्वरूप सिंह ओर कोषाध्यक्ष पद पर गौरव खत्री ने जीत हासिल की.

