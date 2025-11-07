ETV Bharat / state

सोगरिया स्टेशन: यात्रियों की शिकायत पर पार्किंग ठेका निरस्त, रेलवे की सलाह - किसी को ना दें पैसा

सोगरिया स्टेशन पर अब कोई पार्किंग शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन यात्री अपने रिस्क पर ही वहां वाहन खड़े कर पाएंगे.

Sogaria Railway Station, Kota
सोगरिया रेलवे स्टेशन, कोटा (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 7, 2025 at 9:41 AM IST

2 Min Read
कोटा: रेलवे ने शहर के स्टेशन सोगरिया में पार्किंग की अवैध वसूली की लगातार शिकायतों के बाद पार्किंग संवेदक का ठेका निरस्त कर दिया. रेलवे ने इस संबंध में यात्रियों को एडवाइजरी भी जारी की. इसमें कहा कि फिलहाल सोगरिया स्टेशन पर कोई पार्किंग शुल्क नहीं देना होगा. इस संबंध में रेलवे जल्द नए टेंडर के जरिए पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट देगा.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि सोगरिया स्टेशन परिसर में कार्यरत पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ यात्रियों से लगातार शिकायतें मिल रही थी. पार्किंग क्षेत्र में अभद्र व्यवहार, ओवरचार्जिंग और अवैध वसूली की शिकायतें थी. जांच में इन शिकायतों की पुष्टि भी हुई. ऐसे में सोगरिया स्टेशन के पार्किंग संवेदक का अनुबंध 6 नवंबर की रात 12:00 बजे खत्म कर दिया गया.

पढ़ें: यात्री कृपया ध्यान दें...ये गाड़ी कोटा के बजाय सोगरिया से चलेगी...जानिए कौन सी गाड़ी होगी डाइवर्ट या शॉर्ट टर्मिनेट

वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक जैन ने यात्रियों से अनुरोध किया कि स्टेशन परिसर में वाहन पार्क करते समय कोई पार्किंग शुल्क न दें, लेकिन यात्री अपने वाहन स्वयं के जोखिम पर पार्क कर सकेंगे. नए ठेके के लिए निविदा प्रक्रिया जल्द की जाएगी. तब तक यात्रियों से अनुरोध है कि पार्किंग स्थल पर वाहन खड़ा करते समय सावधानी बरतें व वाहन की सुरक्षा का ध्यान स्वयं रखें. पार्किंग के समय अवैध वसूली के संबंध में रेलवे अधिकारियों और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) को सूचना दे दें.

झगड़े पर उतारू ठेकाकर्मी: स्टेशन पर ड्रॉप एंड गो पूरी तरह से फ्री रहता है. सोगरिया स्टेशन पर मई 2025 में "ड्रॉप एंड गो" सिस्टम को मजबूत बनाने का प्रयास किया था. इसमें एक्सेस कंट्रोल सिस्टम कंप्यूटराइज्ड पर्ची के जरिए रेलवे ने शुरू की. स्टेशन पर ड्रॉप करने जाने वाले वाहन से 10 मिनट तक कोई पार्किंग चार्ज लेना है. वह कंप्यूटराइज पर्ची के आधार पर फ्री में निकल सकते हैं, लेकिन पार्किंग संवेदक इस सिस्टम को नहीं मान रहा था. इस संबंध में पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ काफी शिकायतें आ रही थी. यहां तक की पार्किंग ठेकेदार झगड़े पर भी उतारू हो जाते थे.

