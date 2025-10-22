अब 26 अक्टूबर को चलेगी सोगरिया हिसार दिवाली स्पेशल ट्रेन, मिल रहा है जयपुर सीकर का कंफर्म टिकट
रेलवे ने कोटा के सोगरिया हिसार स्टेशन तक विशेष ट्रेन 26 अक्टूबर को ही चलने का फैसला किया है.
Published : October 22, 2025 at 12:56 PM IST
कोटा: दीपावली के अवसर पर ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ आ रही है. इसी को देखते हुए रेलवे ने कोटा के सोगरिया हिसार स्टेशन तक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की थी. इस ट्रेन के अंतिम फेरे को 27 अक्टूबर को चलना है, लेकिन रेलवे ने निर्णय लेते हुए इसे 26 अक्टूबर को ही चलने का फैसला किया है.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि 27 अक्टूबर को सोमवार है, इसलिए ट्रेनों में यात्री भार कम रहेगा. दिवाली के अवकाश के बाद वापस लौटने वाले लोग अधिकांश 26 अक्टूबर रविवार को ही जाएंगे. इसी को देखते हुए ट्रेन नंबर 04736 सोगरिया हिसार वीकली एक्सप्रेस एक दिन पहले 26 अक्टूबर को चलाने का फैसला किया है. ऐसे में 27 अक्टूबर का संचालन रद्द किया गया है.
सोगरिया हिसार ट्रेन में 16 कोच लगाए गए हैं, जिनमें थर्ड एसी का एक, स्लीपर 5 और जनरल के 8 कोच है. सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि हिसार से कोटा आने वाली ट्रेन की बुकिंग चालू है, उसमें कंफर्म टिकट भी मिल रहे हैं. जिन यात्रियों को इस रूट पर यात्रा करनी है, वह अपने टिकट ट्रेन में बुक करवा सकते हैं. इसके लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट और पीआरएस काउंटर पर बुकिंग होगी.
सौरभ जैन के अनुसार ट्रेन नंबर ट्रेन नंबर 04736 सोगरिया हिसार हर रविवार रात 10:10 पर सोगरिया से रवाना होगी. इसके बाद रात 10:33 पर केशोरायपाटन 11:08 पर लाखेरी, 11:20 पर इंद्रगढ़ पहुंच जाएगी. यह ट्रेन मध्य रात्रि 12:10 (सोमवार) को सवाई माधोपुर और जयपुर 2:50 पर पहुंचेगी. इसके बाद तड़के 4:52 पर सीकर और सुबह 11:05 पर हिसार पहुंच जाएगी. ट्रेन रास्ते में हिसार, सिवनी, शार्दुलपुर, रामपुरा बेरी, लोहारू, सूरजगढ़, चिरावा, रतनशहर, झुंझुनू, दून्दलोद-मुकुंदगढ़, नवलगढ़, सीकर, पलसाना, रींगस, चौमूं-सामोद, ढहर के बालाजी, जयपुर, दुर्गापुरा, वनस्थली निवाई, इसरदा, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, इंदरगढ़, लाखेरी व केशोरायपाटन स्टेशन पर स्टॉपेज करेगी.