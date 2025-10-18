जयपुर में एसओजी की बड़ी कार्रवाई, 43 लाख रुपए के नकली नोट के साथ दो गिरफ्तार
जयपुर में एसओजी ने नारायण विहार इलाके से 43 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए.
Published : October 18, 2025 at 4:54 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में एसओजी ने त्यौहार के दौरान नकली नोटों की बड़ी खेप पकड़ी है. नारायण विहार इलाके से 43 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं. एसओजी के एडीजी वीके सिंह के निर्देशन में जयपुर की नारायण विहार थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई. टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो 1 लाख असली के बदले 4 लाख रुपए नकली नोट दे रहे थे. नकली नोटों की क्वालिटी इतनी बेहतर थी कि उन पर मौजूद सिक्योरिटी फीचर और वॉटर मार्क देखकर एसओजी की टीम भी चौंक गई.
15 दिन की निगरानी के बाद हुई कार्रवाई: एडीजी वीके सिंह ने जानकारी दी कि एसओजी की टीम बीते 15 दिनों से इस गैंग की गतिविधियों पर नजर रख रही थी. टीम को सूचना मिली थी कि जयपुर में त्योहारों के समय बड़ी मात्रा में नकली नोटों की सप्लाई की जा रही है. सूचना के आधार पर एसओजी और नारायण विहार थाना पुलिस ने एक फ्लैट में दबिश दी, जहां से नकली नोटों की खेप बरामद हुई.
43 लाख रुपए के नोटों में शीट भी मिली: पुलिस ने मौके से 43 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए. इनमें 26 लाख रुपए नोटों की गड्डी के रूप में और 18 लाख रुपए शीट के रूप में मिली. शीट्स को अभी काटा नहीं गया था और बताया जा रहा है कि इन्हें दूसरी जगह से लाया गया था. आरोपी इन नोटों की बड़ी खेप विभिन्न जगहों पर सप्लाई करने की योजना में थे.
उच्च गुणवत्ता वाले नकली नोट: एडीजी ने जानकारी दि कि नकली नोट इतने उच्च क्वालिटी के थे कि असली नोटों से फर्क करना मुश्किल था. नोटों पर वॉटर मार्क और सिक्योरिटी फीचर भी बिल्कुल असली जैसे दिख रहे थे. कार्रवाई में डीसीपी साउथ राजश्री राज वर्मा और एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख का सुपरविजन रहा. टीम ने दिन-रात मेहनत करके इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया. फिलहाल नारायण विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ से इस गैंग के अन्य सदस्यों तक भी पहुंचा जा सकेगा.