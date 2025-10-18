ETV Bharat / state

जयपुर में एसओजी की बड़ी कार्रवाई, 43 लाख रुपए के नकली नोट के साथ दो गिरफ्तार

एसओजी कार्यालय जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में एसओजी ने त्यौहार के दौरान नकली नोटों की बड़ी खेप पकड़ी है. नारायण विहार इलाके से 43 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं. एसओजी के एडीजी वीके सिंह के निर्देशन में जयपुर की नारायण विहार थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई. टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो 1 लाख असली के बदले 4 लाख रुपए नकली नोट दे रहे थे. नकली नोटों की क्वालिटी इतनी बेहतर थी कि उन पर मौजूद सिक्योरिटी फीचर और वॉटर मार्क देखकर एसओजी की टीम भी चौंक गई. 15 दिन की निगरानी के बाद हुई कार्रवाई: एडीजी वीके सिंह ने जानकारी दी कि एसओजी की टीम बीते 15 दिनों से इस गैंग की गतिविधियों पर नजर रख रही थी. टीम को सूचना मिली थी कि जयपुर में त्योहारों के समय बड़ी मात्रा में नकली नोटों की सप्लाई की जा रही है. सूचना के आधार पर एसओजी और नारायण विहार थाना पुलिस ने एक फ्लैट में दबिश दी, जहां से नकली नोटों की खेप बरामद हुई. इसे भी पढ़ें- फेक करेंसी तैयार कर मार्केट में खपाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, सरगना दंपती गिरफ्तार