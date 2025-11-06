ETV Bharat / state

डमी अभ्यर्थी बिठाकर बना सरकारी शिक्षक, अब चढ़ा एसओजी के हत्थे

अध्यापक ग्रेड-3 सचिन कुमार बघेल को एसओजी ने किया गिरफ्तार.

dummy candidate
SOG कार्यालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 6, 2025 at 8:52 PM IST

2 Min Read
जयपुरः सरकारी भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने और नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ एसओजी का एक्शन लगातार जारी है. अब एसओजी ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास की और अध्यापक बन गया. एसओजी टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है. पूछताछ में डमी अभ्यर्थी बिठाने वाले गिरोह के बारे में कई अहम खुलासे होने की संभावना है.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया, अध्यापक ग्रेड-3 भर्ती की लिखित परीक्षा 25 फरवरी 2023 को हुई थी. आरोपी सचिन कुमार बघेल ने अलवर स्थित परीक्षा केंद्र नेशनल टीटी कॉलेज में खुद की जगह डमी अभ्यर्थी को परीक्षा में बिठाया था. उन्होंने बताया कि आरोपी सचिन धौलपुर जिले के कोलारी गांव का रहने वाला है. वह फिलहाल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भोंदू का पुरा (नाहरखोरा) जिला दौसा में शिक्षक ग्रेड-3 के पद पर कार्यरत है.

इसे भी पढ़ें- कांस्टेबल भर्ती 2025 : छोटे भाई की जगह देने पहुंचा परीक्षा, अब एफआईआर

हस्ताक्षर का मिलान नहीं हुआ: आरोपी ने सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षा में अपने स्थान पर अन्य डमी अभ्यर्थी को बिठाकर परीक्षा पास की और अध्यापक ग्रेड-3 के पद पर चयनित हो गया. उन्होंने बताया कि आरोपी के दस्तावेज हासिल कर हस्ताक्षर के नमूने लिए गए थे. जांच में उसके हस्ताक्षर और परीक्षा केंद्र पर किए गए हस्ताक्षर का मिलान नहीं हुआ. इसकी एफएसएल से भी नेगेटिव रिपोर्ट मिली है.

अध्यापक ग्रेड-3 भर्ती परीक्षा-2022 में धोखाधड़ी कर चयनित होने के आरोप में उसके खिलाफ एसओजी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. इस मुकदमे में उसे आज गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में अग्रिम जांच और अनुसंधान जारी है.

TAGGED:

RAJASTHAN SOG
एसओजी का एक्शन
सरकारी शिक्षक गिरफ्तार
डमी कैंडिडेट बिठाकार पास की परीक्षा
DUMMY CANDIDATE

