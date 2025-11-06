ETV Bharat / state

डमी अभ्यर्थी बिठाकर बना सरकारी शिक्षक, अब चढ़ा एसओजी के हत्थे

जयपुरः सरकारी भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने और नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ एसओजी का एक्शन लगातार जारी है. अब एसओजी ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास की और अध्यापक बन गया. एसओजी टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है. पूछताछ में डमी अभ्यर्थी बिठाने वाले गिरोह के बारे में कई अहम खुलासे होने की संभावना है.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया, अध्यापक ग्रेड-3 भर्ती की लिखित परीक्षा 25 फरवरी 2023 को हुई थी. आरोपी सचिन कुमार बघेल ने अलवर स्थित परीक्षा केंद्र नेशनल टीटी कॉलेज में खुद की जगह डमी अभ्यर्थी को परीक्षा में बिठाया था. उन्होंने बताया कि आरोपी सचिन धौलपुर जिले के कोलारी गांव का रहने वाला है. वह फिलहाल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भोंदू का पुरा (नाहरखोरा) जिला दौसा में शिक्षक ग्रेड-3 के पद पर कार्यरत है.

