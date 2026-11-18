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7 बार दी FMGE परीक्षा, 15 लाख देकर बनवाया फर्जी प्रमाण पत्र, एसओजी ने विदेश से MBBS करने वाले 5 डॉक्टर पकड़े

जयपुर : विदेश से MBBS करके देश में होने वाली फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा पास नहीं कर पाया तो एक डॉक्टर ने 15 लाख रुपए देकर फर्जी FMGE प्रमाण पत्र बनवा लिया. इसके जरिए इंटर्नशिप की और राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया. अब राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. उसकी तरह फर्जी FMGE प्रमाण पत्र से आरएमसी में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले चार और डॉक्टरों को भी एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है. इन्होंने भी लाखों रुपए देकर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि विदेश से एमबीबीएस कर फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र के जरिए आरएमसी में पंजीयन करवाने के मामले में निमूचना (कोटपूतली-बहरोड़) निवासी सत्यप्रकाश खापरवाल, जयप्रकाश मेघवाल, ढाणी राम्यावाली (कोटपूतली-बहरोड़) निवासी विमल यादव, दौसा निवासी विश्वेंद्र सिंह चेची और गागड़तलाई (बांसवाड़ा) निवासी दिशांत टेलर को गिरफ्तार किया है. इनमें से जयप्रकाश ने सात बार एफएमजी परीक्षा दी. लेकिन सफल नहीं हुआ. उसने अपने भाई सत्यप्रकाश का भी फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया.

जयप्रकाश ने भी 15 लाख में बनवाया सर्टिफिकेट : सत्यप्रकाश और जयप्रकाश सगे भाई हैं. सत्यप्रकाश की तरह जयप्रकाश ने भी 2013 से 2019 तक चीन से एमबीबीएस की. वह भी जुलाई 2019 में भारत आ गया. उसने 2019 से 2022 के बीच सात बार एफएमजी परीक्षा दी. हालांकि, पास नहीं हुआ. उसके भाई सत्यप्रकाश ने अपना और उसका फर्जी एफएमजी प्रमाण पत्र 15-15 लाख रुपए देकर हेमंत यादव नाम के शख्स की मदद से बनवाया और आरएमसी में स्थाई रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया.

सत्यप्रकाश ने चीन से ली एमबीबीएस की डिग्री : उन्होंने बताया, आरोपी सत्यप्रकाश खापरवाल ने 2013 से 2019 तक चीन से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की थी. वह 2019 में भारत आया और एफएमजीई की तैयारी की. उसने 2019 में एक बार, 2020 और 2021 में दो-दो बार एफएमजी परीक्षा दी, लेकिन आज नहीं हुआ. पूछताछ में उसने बताया कि जयपुर से बानसूर जाते समय बस में हेमंत यादव नाम के शख्स से मुलाकात हुई. जिसकी मदद से 15 लाख रुपए देकर फर्जी एफएमजी प्रमाण पत्र बनवाया. जिसके आधार पर आरएमसी में स्थाई रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया.

विमल यादव ने कजाकिस्तान से की एमबीबीएस : उन्होंने बताया, आरोपी विमल यादव ने 2016 से 2021 तक कजाकिस्तान से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की थी. वह अगस्त 2021 में भारत आ गया. उसने यहां आकर एफएमजी परीक्षा की तैयारी कर 2021 दिसंबर मे परीक्षा दी. परीक्षा पास नहीं होने पर उसने जून-2022, दिसम्बर-2022 और जून 2023 में एफएमजी परीक्षा दी. लेकिन हर बार फेल हुआ. उसने भी हेमंत यादव की मदद से जून 2023 में 20 लाख रुपए देकर फर्जी एफएमजी प्रमाण पत्र बनवाया. हेमंत उसका दूर का रिश्तेदार लगता है. उसने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर राजकीय मेडिकल कॉलेज, अलवर से इंटर्नशिप की.

विश्वेंद्र ने 20 लाख रुपए देकर बनवाया प्रमाण पत्र : उनका कहना है कि आरोपी विश्वेंद्र सिंह चैची ने साल 2016 से 2021 तक कजाकिस्तान से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की. वह अगस्त 2021 मे भारत आ गया. उसने 2021 से 2023 तक चार बार एफएमजी परीक्षा दी. हर बार फेल हुआ. उसने अपने पड़ोसी इंद्रराज गुर्जर की मदद से 20 लाख रुपए देकर दिसंबर, 2023 में फर्जी एफएमजी प्रमाण पत्र बनवाया. उसने राजकीय मेडिकल कॉलेज, धौलपुर से इंटर्नशिप कर आरएमसी के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलीभगत कर रजिस्ट्रेशन करवा लिया. हालांकि, मामले का खुलासा होने पर उसका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया.

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दिशांत ने 20 लाख में बनवाया फर्जी सर्टिफिकेट : उनका कहना है कि आरोपी दिशांत टेलर ने 2017 से 2022 कजाकिस्तान से एमबीबीएस की डिग्री ली थी. वह अगस्त 2022 मे भारत आ गया और एफएमजीई की तैयारी की. उसने 2022 और 2023 में एफएमजी परीक्षा दी लेकिन पास नहीं हुआ. उसने जयपुर निवासी यतींद्र पटेल की मदद से 20 लाख रुपए देकर जून 2023 में एफएमजी पास करने का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया. उसने राजकीय मेडिकल कॉलेज, दौसा से इंटर्नशिप की और आरएमसी में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दिया. उनका कहना है कि इस मामले में गिरफ्तार पांचों आरोपियों से पूछताछ और अनुसंधान किया जा रहा है.

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अब तक 33 विदेश से एमबीबीएस डॉक्टर पकड़े : वहीं, एसओजी के एसपी सतनाम सिंह ने बताया कि फर्जी एफएमजी प्रमाण पत्र के आधार पर इंटर्नशिप करने और आरएमसी में पंजीयन करवाने वाले विदेश से एमबीबीएस 33 डॉक्टर, राजस्थान मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा, यूडीसी अखिलेश माथुर, एलडीसी फरहान हसन और मुख्य आरोपी भानाराम माली के अलावा एक दलाल को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है. इस मामले मे आरोपी भानाराम और उसके साथ काम करने वाले शुभम गुर्जर व इंद्रराज गुर्जर व अन्य ने 20 से 30 लाख रुपए तक वसूले हैं.