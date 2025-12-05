ETV Bharat / state

डमी अभ्यर्थी बिठाकर बना पटवारी, बीएससी की डिग्री भी निकली फर्जी, जांच में खुलासा

इस मामले में एसओजी आरोपी पटवारी, डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने वाले और बिचौलिए को पहले गिरफ्तार कर चुकी है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि पटवारी भर्ती-2021 में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने वाले बलराम मीणा को बीएससी की फर्जी डिग्री मुहैया करवाने वाले मांगीलाल मीणा को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि बलराम के पास मोनाड यूनिवर्सिटी, हापुड़ की बीएससी की डिग्री मिली है. एसओजी ने जब यूनिवर्सिटी से 2012-15 बैच की विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों की सूची मांगी तो उसमें बलराम मीणा का नाम नहीं मिला.

जयपुरः राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली की जांच कर रही एसओजी लगातार नए खुलासे कर रही है. अब भर्ती परीक्षा में धांधली का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. इसमें एक शख्स लिखित परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर पटवारी बन गया. एसओजी ने जांच आगे बढ़ाई तो उसकी बीएससी (बायो साइंस) की डिग्री भी फर्जी निकली. अब एसओजी ने फर्जी डिग्री मुहैया करवाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है.

फोटो में अंतरः उन्होंने बताया कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कार्मिक विभाग के निर्देश पर बूंदी जिले में एक आंतरिक कमेटी का गठन किया गया. इस कमेटी ने पांच साल में नौकरी लगे कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच की. बलराम मीणा के आवेदन पत्र पर लगे फोटो और वर्तमान फोटो में अंतर पाया गया.

तीन आरोपी पहले हो चुके गिरफ्तारः कमेटी की रिपोर्ट पर एसओजी ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो सामने आया कि बलराम मीणा ने उमेश कुमार चौधरी को पटवारी भर्ती लिखित परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बनाकर बिठाया था. जांच में यह भी खुलासा हुआ कि बलराम मीणा और उमेश चौधरी के बीच मनफूल सिंह धायल ने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी. इस मामले में एसओजी बलराम मीणा, मनफूल सिंह धायल और उमेश कुमार चौधरी को पहले गिरफ्तार कर चुकी है.

अब जांच का दायरा बढ़ा रही है एसओजीः एसओजी की पड़ताल में सामने आया कि बलराम दस्तावेज सत्यापन के समय बीएससी की डिग्री पेश की थी. वह भी फर्जी है. उससे पूछताछ में सामने आया कि मांगीलाल मीणा ने बलराम मीणा को फर्जी डिग्री और अंकतालिका मुहैया करवाया है. अब एसओजी यह भी पता लगा रही है कि मांगीलाल ने और कितने लोगों को फर्जी डिग्री मुहैया करवाई है और फर्जी डिग्री मुहैया करवाने वाले नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.