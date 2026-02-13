ETV Bharat / state

Special : कजाकिस्तान से MBBS, 30 लाख रुपये में फर्जी FMGE सर्टिफिकेट से इंटर्नशिप का चल रहा खेल

उनकी गिरफ्तारी के बाद मास्टरमाइंड भानाराम फरार हो गया था. उसने थाईलैंड, श्रीलंका, दुबई, कजाकिस्तान और नेपाल में फरारी काटी. उसे एसओजी ने पिछले दिनों दिल्ली हवाई अड्डे से पकड़ा था. उसके साथ इंद्रराज गुर्जर को भी गिरफ्तार किया गया है.

सारी कड़ियां आकर जुड़ रहीं भानाराम से : एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि अब तक की जांच में सारी कड़ियां मुख्य आरोपी भानाराम गुर्जर उर्फ भानु पर आकर अटक रही हैं. अब तक इस मामले में विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेने और फर्जी FMGE सर्टिफिकेट से इंटर्नशिप करने वाले चार डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है. पहले एसओजी ने पीयूष कुमार त्रिवेदी, देवेंद्र सिंह गुर्जर और शुभम गुर्जर को गिरफ्तार किया है.

अब तक एसओजी इस मामले में फर्जी FMGE सर्टिफिकेट देने वाले मास्टरमाइंड सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. अब एसओजी की टीम इस पूरे खेल में RMC के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी गहनता से जांच कर रही है. आने वाले दिनों में इसे लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है.

जयपुर: राजस्थान में मेडिकल सिस्टम में घुसपैठ का बड़ा खुलासा एसओजी ने पिछले दिनों किया. इसमें सामने आया कि विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर बिना फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जाम (FMGE) पास किए फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए इंटर्नशिप की जा रही है. यह खेल करीब पांच साल से चल रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों से 20 से 30 लाख रुपये लेकर FMGE का फर्जी प्रमाण पत्र मुहैया करवाने के साथ ही राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) में सांठगांठ कर मेडिकल स्टूडेंट्स को फर्जी तरीके से इंटर्नशिप करवाई जा रही थी.

भानाराम ने भी कजाकिस्तान से की एमबीबीएस : एसओजी की जांच में सामने आया है कि भानाराम ने खुद भी कजाकिस्तान से एमबीबीएस किया था. उसी ने पीयूष, देवेंद्र, शुभम और इंद्रराज को फर्जी FMGE सर्टिफिकेट दिलवाया और आरएमसी से इंटर्नशिप करवाई. इंद्रराज गुर्जर ने कजाकिस्तान से एमबीबीएस करने के बाद दिसंबर 2022 का फर्जी FMGE सर्टिफिकेट भानाराम को रुपए देकर लिया. जिसके आधार पर उसने आरएमसी में आवेदन कर इंटर्नशिप पूरी कर ली और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी हासिल कर लिया.

पहले खुद लिया फर्जी सर्टिफिकेट, दूसरों को भी दिलवाए : इंद्राज बाद में ऐसे डॉक्टरों को फर्जी सर्टिफिकेट दिलवाने लगा, जो FMGE परीक्षा पास नहीं कर पाते. उनका कहना है कि एसओजी ने पहले पकड़े गए तीन आरोपियों के मोबाइल की एफएसएल से जांच करवाई है. इस जांच में एक-एक कर कई नाम सामने आते चले गए. एसओजी जांच में 73 ऐसे डॉक्टर चिह्नित हुए हैं, जिन्होंने कथित रूप से फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए इंटर्नशिप के लिए आरएमसी में आवेदन किया है.

रुपये लेकर फर्जी प्रमाण पत्र से इंटर्नशिप का जुगाड़ : अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि इन्होंने 20-30 लाख रुपये देकर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर इंटर्नशिप करने तक की व्यवस्था की. एसओजी की जांच में सामने आया है कि इस गिरोह में दो यूनिट हैं. पहली यूनिट का काम है कि जो डॉक्टर विदेश से डिग्री लेकर FMGE परीक्षा पास नहीं कर पाते. उनके फर्जी FMGE प्रमाण पत्र बनवाना. वहीं, दूसरी यूनिट का काम है इस फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर इंटर्नशिप करवाना और उसका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तैयार करवाना.

मुख्य आरोपी भानाराम और उसका सहयोगी इंद्रराज (Source : Rajasthan SOG)

आरएमसी भी एसओजी की राडार पर : एसओजी को शक है कि इस गिरोह की सांठगांठ आरएमसी के भीतर तक थी. कोई इस गिरोह से जुड़े लोगों की मदद कर रहा था. अब एसओजी इस मामले में आरएमसी के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है. उनका कहना है कि एसओजी ने पिछले दिनों एक नया मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है. जिसमें विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेने वाले 73 डॉक्टर संदेह के घेरे में हैं.