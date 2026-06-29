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फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र केस: विदेश से MBBS करने वाले तीन डॉक्टर एसओजी के हत्थे चढ़े

जयपुर: विदेश से MBBS करने के बाद फर्जी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट सर्टिफिकेट (एफएमजीई) से इंटर्नशिप और राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) में रजिस्ट्रेशन करवाने के मामले में राजस्थान ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने अब तीन और डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के जरिए 23-25 लाख रुपए देकर फर्जी प्रमाण पत्र हासिल किया. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि उम्मेदगढ़ी (बांसवाड़ा) निवासी नवदीप तंबोलिया, छोटी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) निवासी चिराग साहू और गढ़ हिम्मतसिंह (दौसा) निवासी आफरीदी खान को गिरफ्तार किया है. एसओजी ने ऐसे करीब 100 डॉक्टरों को चिह्नित किया है. जिन्होंने फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र बनवाया और आरएमसी में रजिस्ट्रेशन करवाया.

उन्होंने बताया कि नवदीप तंबोलिया ने किर्गिस्तान से एमबीबीएस की और साल 2022 में भारत वापस आया. उसने कई बार एनबीई द्वारा आयोजित एफएमजीई परीक्षा पास करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ. उसने अपने गांव के पड़ोसी दिशांत टेलर के जरिए दौसा निवासी शुभम गुर्जर से संपर्क किया और 25 लाख रुपए देकर एफएमजीई का फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिया. उसने दौसा के राजकीय मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप की. दिशांत टेलर ने भी विदेश से एमबीबीएस की है. शुभम गुर्जर को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है.

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चिराग ने विकास यादव से बनवाया प्रमाण पत्र: आरोपी चिराग साहू ने कजाकिस्तान से एमबीबीएस की और साल 2023 में भारत आया. उसने भी कई बार एफएमजीई परीक्षा दी, लेकिन पास नहीं हुआ. उसने कजाकिस्तान में अपने साथ पढ़ने वाले विकास यादव के जरिए 23.50 लाख रुपए में एफएमजीई का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया और पेसिफिक मेडिकल कॉलेज, उदयपुर से इंटर्नशिप की. विकास यादव को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है.