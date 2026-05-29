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SOG Action: स्कूल लेक्चरर भर्ती में महिला को दिलवाई फर्जी डिग्री, मेवाड़ यूनिवर्सिटी का कार्यालय सहायक गिरफ्तार

आरोपी को एसओजी ने 30 मई तक रिमांड पर लिया, पूछताछ जारी.

एसओजी की गिरफ्त में आरोपी बीरेंद्र सिंह.
एसओजी की गिरफ्त में आरोपी बीरेंद्र सिंह. (फोटो सोर्स- राजस्थान एसओजी.)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 29, 2026 at 2:26 PM IST

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जयपुर : राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) की प्राध्यापक-हिंदी (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में फर्जी डिग्री जारी करवाने के एक मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी के कार्यालय सहायक को गिरफ्तार किया है. उसने एक महिला अभ्यर्थी को फर्जी डिग्री दिलवाने में भागीदारी निभाई थी. उसे कोर्ट में पेश कर एसओजी ने 30 मई तक रिमांड पर लिया है. उससे पूछताछ में फर्जी डिग्री गिरोह को लेकर कई अहम जानकारियां एसओजी के हाथ लगने की संभावना है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी, गंगरार के फाईलिंग असिस्टेंट बीरेंद्र सिंह को एसओजी ने फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार किया है, वहीं, एक दूसरे मामले में SOG ने फर्जी ताइक्वांडो प्रमाण पत्र के जरिए मेरिट में जगह बनाने वाले अभ्यर्थी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया.

दस्तावेज सत्यापन में खुली पोल : उन्होंने बताया, प्राध्यापक-हिंदी (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में पात्रता जांच के दौरान ब्रह्मा कुमारी ने आयोग में मेवाड़ यूनिवर्सिटी, गंगरार (चित्तौड़गढ़) से जारी एमए हिंदी की डिग्री पेश की थी. सत्यापन में सामने आया कि मेवाड़ विश्वविद्यालय ने ब्रह्मा कुमारी को यह डिग्री जारी नहीं की. जांच में सामने आया कि अभ्यर्थी ब्रह्मा कुमारी ने झूठा शपथ पत्र पेश कर फर्जी डिग्री के सहारे नियुक्ति हासिल करने का प्रयास किया. इस संबंध में अजमेर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. जिसकी जांच एसओजी कर रही है.

इसे भी पढ़ें: SOG Action : फर्जी डिग्री और दिव्यांग प्रमाणपत्र से नौकरी हथियाने वाले गिरफ्तार

आरोपियों ने इस तरह मुहैया करवाई फर्जी डिग्री : जांच में सामने आया कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी, गंगरार के फाइलिंग असिस्टेंट बीरेंद्र सिंह ने प्रेसिडेंट कौशल किशोर चंद्रुल ध्वजकीर्ति शर्मा, सुशील कुमार शर्मा, राजेश सिंह राणावत और अन्य के साथ मिलकर यह पूरी साजिश रची. उसने ब्रह्मा कुमारी की मेवाड़ यूनिवर्सिटी से एमए (हिंदी) की डिग्री छपवाने के लिए अपनी मेल आईडी से दिल्ली स्थित प्रिंटिंग प्रेस को मेल किया. जहां से फर्जी डिग्री छपवाई गई. राजेश सिंह राणावत, सुशील कुमार शर्मा, ध्वजकीर्ति शर्मा और कौशल किशोर चंद्रुल ने अपने दस्तखत से फर्जी डिग्री जारी कर अभ्यर्थी को मुहैया करवाई.

पहले भी दो मामलों में हो चुका है गिरफ्तार : उनका कहना है कि आरोपी बीरेंद्र सिंह के खिलाफ पहले भी फर्जी डिग्री जारी करने में सहयोग करने का एक मामला अजमेर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज है. इस मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था. उसके खिलाफ गुजरात के आनंद थाने में भी इसी तरह का एक मामला दर्ज है. उस मामले में भी वह गिरफ्तार हो चुका है. उन्होंने बताया कि फर्जी डिग्री के मामले में महिला अभ्यर्थी ब्रह्मा कुमारी सहित 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. आरोपी बीरेंद्र सिंह दोगाथ (उत्तर प्रदेश) का निवासी है. फिलहाल, गाजियाबाद में रहता है.

वहीं, एक दूसरे मामले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तृतीय श्रेणी अध्यापक (लेवल-1) भर्ती-2022 में फर्जी ताइक्वांडो प्रमाण पत्र के जरिए मेरिट में जगह बनाने वाले अभ्यर्थी को राजस्थान स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) ने जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है. उसने शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) भर्ती-2022 में अपने भाई की जगह शिक्षा विभाग के यूडीसी के मार्फत किसी अन्य युवक से डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा भी दिलवाई थी. फर्जी ताइक्वांडो प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने के प्रयास से जुड़े मुकदमे में अब तक 28 आरोपियों को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि फर्जी ताइक्वांडो प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने के मामले में लछिए का तला (बाड़मेर) निवासी भभूताराम विश्नोई को सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है. उसे 30 मई तक रिमांड पर लिया गया है.

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