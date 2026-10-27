एसआई भर्ती-2021: जगदीश विश्नोई गैंग के लिए पेपर सॉल्व करने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर चढ़ा हत्थे

एसआई भर्ती-2021: जगदीश विश्नोई गैंग के लिए पेपर सॉल्व करने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर चढ़ा हत्थे
जयपुर के एक फ्लैट में बैठकर आरोपी ने अपने साथियों के साथ हल किया था पेपर.
Published : October 27, 2026 at 6:58 PM IST
जयपुर: राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा-2021 के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा करते हुए जगदीश विश्नोई गैंग के लिए पेपर सॉल्व करने के आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी लोक प्रशासन का असिस्टेंट प्रोफेसर है. उसने जगदीश विश्नोई गैंग की ओर से लीक किया पेपर जयपुर के एक फ्लैट में अपने साथियों के साथ बैठकर सॉल्व किया था. एसआई भर्ती में पेपर लीक का खुलासा होने के बाद वह फरार हो गया था. अब आखिर एसओजी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. पेपर सॉल्व करने में उसके सहयोगी रहे अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी है.
जयपुर के परीक्षा केंद्र से लीक किया पेपर : एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि एसआई भर्ती के लीक पेपर के सवाल हल कर जगदीश विश्नोई गैंग को मुहैया करवाने के आरोप में गायणों की ढाणी (जालोर) निवासी मनोहरलाल मांजू को गिरफ्तार किया है. वह आबूरोड की सेठ मंगलचंद कॉलेज में लोक प्रशासन विषय का असिस्टेंट प्रोफेसर है. उन्होंने बताया, एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में दर्ज मुकदमे की जांच में पाया कि 14 सितंबर 2021 को हुई लिखित परीक्षा की दोनों पारियों का पेपर परीक्षा से पहले लीक हुआ था. पेपर लीक गिरोह के सरगना जगदीश विश्नोई ने अपने साथी पंकज चौधरी उर्फ यूनिक भांभू, शिवरतन मोट और अन्य के साथ मिलकर जयपुर स्थित परीक्षा केंद्र रविंद्र बाल भारती सीनियर सैकंडरी स्कूल, जयपुर से लीक किया था. ओमप्रकाश ढाका से हुए समझौते के अनुसार, जगदीश विश्नोई गैंग ने 14 सितंबर, 2021 को हुई परीक्षा के दोनों पारियों का पेपर सॉल्व करवाया.
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जयपुर के फ्लैट में किया पेपर हल: पड़ताल में पाया कि आरोपी मनोहर लाल ने अन्य पेपर सॉल्वर प्रवीण विश्नोई, प्रवीण परावा, राजीव विश्नोई व अन्य के साथ मिलकर जयपुर में रंगोली गार्डन स्थित एक फ्लैट में जगदीश विश्नोई की मौजूदगी में पेपर हल किया. इसके बाद पेपर के सवाल और जवाब जगदीश विश्नोई ने वाट्सएप के जरिए अपने हैंडलर्स तक पहुंचाए. जिन्होंने कई अभ्यर्थियों से पहले सौदा कर रखा था. हैंडलर्स ने कई अभ्यर्थियों को लीक पेपर के सवाल और जवाब पढ़वाए और अनुचित तरीके से परीक्षा पास करवाई.
आरोपी पर था 25 हजार इनाम: एडीजी बंसल के अनुसार, जांच से साफ हुआ कि मनोहर लाल मांजू परीक्षा से पहले पेपर सॉल्व करने में पेपर लीक माफिया जगदीश विश्नोई का सहयोगी रहा. जांच के बाद जगदीश विश्नोई के खिलाफ एसओजी ने कोर्ट में चालान पेश किया. वहीं, पेपर सॉल्व करने के आरोपी राजीव विश्नोई, प्रवीण विश्नोई और ओमप्रकाश ढाका के खिलाफ भी कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है. मनोहरलाल गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया था. उसके खिलाफ कोर्ट ने 22 अप्रैल 2025 को स्थायी वारंट जारी किया और एसओजी ने गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. उसका साथी पेपर सॉल्वर प्रवीण परावा फरार है.
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पिंडवाड़ा से पकड़ा: उन्होंने बताया, एसओजी के आईजी अजयपाल लांबा, डीआईजी भुवन भूषण यादव और एसपी सतनाम सिंह के सुपरविजन में अनुसंधान अधिकारी एएसपी चिरंजीलाल मीणा ने आरोपी मनोहर को पिंडवाड़ा (सिरोही) से हिरासत में लिया. जयपुर लाकर पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उसे कोर्ट में पेश कर 28 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया गया है. एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में अब तक 157 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है.
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