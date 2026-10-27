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एसआई भर्ती-2021: जगदीश विश्नोई गैंग के लिए पेपर सॉल्व करने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर चढ़ा हत्थे

एसओजी की गिरफ्त में आरोपी मनोहर लाल मांजू ( Source : SOG Headquarters, Jaipur )

जयपुर: राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा-2021 के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा करते हुए जगदीश विश्नोई गैंग के लिए पेपर सॉल्व करने के आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी लोक प्रशासन का असिस्टेंट प्रोफेसर है. उसने जगदीश विश्नोई गैंग की ओर से लीक किया पेपर जयपुर के एक फ्लैट में अपने साथियों के साथ बैठकर सॉल्व किया था. एसआई भर्ती में पेपर लीक का खुलासा होने के बाद वह फरार हो गया था. अब आखिर एसओजी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. पेपर सॉल्व करने में उसके सहयोगी रहे अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी है.

जयपुर के परीक्षा केंद्र से लीक किया पेपर : एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि एसआई भर्ती के लीक पेपर के सवाल हल कर जगदीश विश्नोई गैंग को मुहैया करवाने के आरोप में गायणों की ढाणी (जालोर) निवासी मनोहरलाल मांजू को गिरफ्तार किया है. वह आबूरोड की सेठ मंगलचंद कॉलेज में लोक प्रशासन विषय का असिस्टेंट प्रोफेसर है. उन्होंने बताया, एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में दर्ज मुकदमे की जांच में पाया कि 14 सितंबर 2021 को हुई लिखित परीक्षा की दोनों पारियों का पेपर परीक्षा से पहले लीक हुआ था. पेपर लीक गिरोह के सरगना जगदीश विश्नोई ने अपने साथी पंकज चौधरी उर्फ यूनिक भांभू, शिवरतन मोट और अन्य के साथ मिलकर जयपुर स्थित परीक्षा केंद्र रविंद्र बाल भारती सीनियर सैकंडरी स्कूल, जयपुर से लीक किया था. ओमप्रकाश ढाका से हुए समझौते के अनुसार, जगदीश विश्नोई गैंग ने 14 सितंबर, 2021 को हुई परीक्षा के दोनों पारियों का पेपर सॉल्व करवाया.