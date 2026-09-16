डमी अभ्यर्थी बिठाकर शिक्षक बना, दोस्त को लीक पेपर पढ़वा बनाया स्कूल लेक्चरर...एसओजी ने दबोचा

डमी अभ्यर्थी बिठाकर शिक्षक बना, दोस्त को लीक पेपर पढ़वा बनाया स्कूल लेक्चरर...एसओजी ने दबोचा
डमी अभ्यर्थी बिठाकर द्वितीय श्रेणी शिक्षक बने आरोपी को शिक्षा विभाग ने किया निलंबित.
Published : September 16, 2026 at 11:54 AM IST
जयपुर: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के आरोपों की जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की एसआईटी की कार्रवाई लगातार जारी है. अब एसओजी ने ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया, जो पहले खुद अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाकर शिक्षक ग्रेड-2 बना. फिर साल 2022 में हुई स्कूल लेक्चरर (अर्थशास्त्र) भर्ती में पेपर लीक माफिया से सांठगांठ कर अपने दोस्त को पेपर पढ़वाया. इससे आरोपी का दोस्त भी स्कूल लेक्चरर बन गया. अब एसओजी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने और शिक्षक (ग्रेड-2) बनने के मामले में शिक्षा विभाग ने उसे पहले ही निलंबित कर दिया था.
डमी बिठाने के मामले में गिरफ्तार हो चुका आरोपी: एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया, साल 2022 की स्कूल लेक्चरर भर्ती में अपने दोस्त गोपाल को अर्थशास्त्र विषय का लीक पेपर मुहैया करवाने के आरोप में नेड़ी नाडी (बालोतरा) निवासी श्रवण कुमार विश्नोई को गिरफ्तार किया गया. वह खुद विज्ञान विषय का शिक्षक (ग्रेड-2) है. उस मामले में पहले गिरफ्तार हो चुका है. उसकी पोस्टिंग बालोतरा के कुम्हारों का तला स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में थी. डमी अभ्यर्थी बिठाकर शिक्षक बनने का मामला सामने आने और उसकी गिरफ्तारी के बाद शिक्षा विभाग ने उसे निलंबित कर दिया था.
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सात लाख रुपए में किया पेपर का सौदा: उन्होंने बताया, स्कूल लेक्चरर (अर्थशास्त्र) भर्ती-2022 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने नेड़ी नाडी (बालोतरा) निवासी गोपाल को गिरफ्तार किया था. उसने लीक पेपर पढ़कर परीक्षा दी और अर्थशास्त्र का लेक्चरर बन गया. जांच में उसकी पोल खुली तो एसओजी ने उसे गिरफ्तार किया था. उससे पूछताछ में सामने आया कि उसी के गांव के निवासी और उसके दोस्त श्रवण विश्नोई ने सात लाख रुपए में पेपर लीक माफिया से सौदा कर उसके लिए पेपर का बंदोबस्त करवाया था.
चार दिन की रिमांड पर आरोपी श्रवण: इस सौदे की बदौलत दोनों दिनों की परीक्षा से पहले ही उसके पास लीक पेपर आ गया और उसका चयन स्कूल लेक्चरर (अर्थशास्त्र) के पद पर हो गया. गोपाल से पूछताछ में श्रवण विश्नोई की भूमिका सामने आने पर एसओजी ने श्रवण को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी श्रवण को एसओजी ने चार दिन की रिमांड पर लिया है. उससे पूछताछ में पेपर लीक गिरोह के नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे होने की संभावना है.
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कटारा ने शेरसिंह को दिया था पेपर: उन्होंने बताया कि राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) अजमेर की ओर से अक्टूबर, 2022 में स्कूल लेक्चरर (अर्थशास्त्र) भर्ती-2022 का पेपर लीक हुआ था. आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा ने अन्य विषयों के साथ ही अर्थशास्त्र का पेपर भी लीक किया और शेरसिंह उर्फ अनिल मीणा को पेपर मुहैया करवाया. यह पेपर परीक्षा से पहले ही अलग-अलग नेटवर्क से पेपर लीक माफिया तक पहुंच गया.
श्रवण ने जोधपुर में पढ़वाया गोपाल को पेपर: इस भर्ती परीक्षा का पेपर शेरसिंह उर्फ अनिल मीणा के जरिए सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण गैंग ने लिया. उन्होंने अपने हैंडलर्स के जरिए अलग-अलग जगह परीक्षा से पहले पेपर अभ्यर्थियों को पढ़वाया. जोधपुर में भी अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाया गया. जांच में यह भी सामने आया कि श्रवण विश्नोई ने पेपर लीक माफिया से सात लाख रुपए में गोपाल को पेपर पढ़वाने का सौदा किया और उसे अपने घर बुलाकर परीक्षा से पहले पेपर मुहैया करवाया.
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