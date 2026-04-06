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BSTC में डमी अभ्यर्थियों से दिलवाई परीक्षा, SOG ने 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार

साल 2019 और 2020 में बीएसटीसी (प्री-डीएलएड) परीक्षा में धांधली का खुलासा...

Special Operations Group Office, Jaipur
स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप कार्यालय, जयपुर (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 6, 2026 at 6:03 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली की जांच कर रहे स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) ने अब बीएसटीसी (प्री-डीएलएड) परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले का खुलासा किया है. इस मामले में एसओजी ने सोमवार को 12 मूल अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया. यह मामला साल 2019 और 2020 में हुई बीएसटीसी (प्री-डीएलएड) परीक्षा से जुड़ा है.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर की ओर से बीएसटीसी (प्री-डीएलएड) परीक्षा साल 2019 व 2020 में कराई गई थी. इन परीक्षाओं में खुद की जगह डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा दिलवाने वाले 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि इस मामले में आमलिया (उदयपुर) निवासी जगदीश गमार, लक्ष्मी कुमारी, मन्नालाल भगौरा, मुकेश गमार, चिकलवास (उदयपुर) निवासी जीवतराम मोडिया, खांडी ओबरी (उदयपुर) निवासी लोकेश कुमार, अमरपुरा (उदयपुर) निवासी प्रेम कुमारी, पटेलवाड़ा सारोली (उदयपुर) निवासी राहुल बोडात, हिक्का सारोली (उदयपुर) निवासी संजय कुमार डामोर, भैषाणा (उदयपुर) निवासी विक्रम कुमार, सारोली (उदयपुर) निवासी विशाल कुमार बोडात और रहीमगढ़ (भरतपुर) निवासी रविंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है.

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ऐसे खुली पोल: एसओजी एडीजी बंसल ने बताया कि पाली जिले के रोहट में 4 फरवरी, 2021 को पुलिस ने अशोक सारण को संदिग्ध हालत में पकड़ा था. उसकी जेब से कुछ दस्तावेज मिले. इनसे प्री-बीएसटीसी परीक्षा में मूल अभ्यर्थी की जगह रुपए के बदले डमी अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलवाने की बात सामने आई. एसओजी ने अशोक से पूछताछ की और इस मामले में एसओजी थाने में मुकदमा दर्ज किया. मामले की जांच में सामने आया कि मूल अभ्यर्थियों ने बीएसटीसी (प्री-डीएलएड) परीक्षा-2019 और 2020 में सांठगांठ कर व रुपए देकर डमी अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलवाई थी.

एफएसएल जांच में दस्तखत का मिलान नहीं: बसंल ने बताया कि इस मुकदमे में नामजद आरोपियों के बारे में पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर से मूल दस्तावेज प्राप्त कर नमूना हस्ताक्षर और लिखावट ली गई. इनकी एफएसएल से जांच में मिलान नहीं हुआ. इससे साफ हुआ कि मूल अभ्यर्थियों की जगह डमी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है. उदयपुर के ग्रामीण इलाकों के मूल अभ्यर्थियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद उनकी तलाश की गई.

एसओजी की उदयपुर यूनिट और जिला पुलिस की टीमों ने उदयपुर जिले से 11 आरोपियों को हिरासत में लिया. एक आरोपी को भरतपुर से पकड़ा. जयपुर लाकर पूछताछ के बाद आज इन्हें गिरफ्तार किया गया है.

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12 ACCUSED OF FRAUD ARRESTED
SOG EXPOSED RIGGING IN BSTC EXAM
SOG ADG VISHAL BANSAL
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