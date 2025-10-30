ETV Bharat / state

ऑपरशन शटर डाउन: 29 आरोपियों को जेल, 9 को 5 दिन की पुलिस रिमांड

सरकारी योजनाओं में साइबर ठगी की जांच के लिए अब एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख अपनी टीमों के साथ झालावाड़ पहुंच चुके हैं.

Operation Shutter Down
आरोपियों को अदालत ले जाती पुलिस (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 30, 2025 at 8:14 PM IST

झालावाड़: सरकारी योजनाओं में साइबर ठगी के खुलासे के लिए जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन शटर डाउन' में गिरफ्तार किए गए 38 आरोपियों को गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई के दौरान 29 आरोपियों को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. मुख्य आरोपी सहित 9 अन्य आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर ​दिया गया है. पुलिस का मानना है कि इस दौरान आरोपियों से और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.

इस मामले की जांच को लेकर राज्य स्तरीय जांच एजेंसी एसओजी सक्रिय किया है. एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख और उनकी टीमें झालावाड़ में मौजूद हैं. ये टीमें ऑपरेशन शटर डाउन के तहत झालावाड़ पुलिस के साथ मिलकर अनुसंधान कर रही हैं.

आरोपियों को कोर्ट में पेश करती पुलिस (ETV Bharat Jhalawar)

पढ़ें: Operation Shutter Down : सरकारी योजनाओं में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 करोड़ की संपत्ति जब्त

जांच अधिकारी डीएसपी प्रेम चौधरी ने बताया कि इस ऑपरेशन के तहत अब तक 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से 30 आरोपियों को पहले ही पुलिस रिमांड पर भेजा गया था. उनकी रिमांड अवधि समाप्त होने पर सभी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उपरोक्त आदेश पारित हुए हैं. डीएसपी चौधरी ने कहा कि आगे की पूछताछ में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने की उम्मीद है.

ये था मामला: झालावाड़ पुलिस को एक अज्ञात शिकायत के आधार पर पता चला था कि सरकारी योजनाओं में फर्जी खाते बनाकर अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा था. मामले के सत्यापन के बाद पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर 'ऑपरेशन शटर डाउन' शुरू किया गया और इस घोटाले का पर्दाफाश किया गया. पुलिस का कहना है कि अभी और आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना बनी हुई है.

