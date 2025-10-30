ETV Bharat / state

ऑपरशन शटर डाउन: 29 आरोपियों को जेल, 9 को 5 दिन की पुलिस रिमांड

आरोपियों को अदालत ले जाती पुलिस ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: सरकारी योजनाओं में साइबर ठगी के खुलासे के लिए जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन शटर डाउन' में गिरफ्तार किए गए 38 आरोपियों को गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई के दौरान 29 आरोपियों को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. मुख्य आरोपी सहित 9 अन्य आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर ​दिया गया है. पुलिस का मानना है कि इस दौरान आरोपियों से और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं. इस मामले की जांच को लेकर राज्य स्तरीय जांच एजेंसी एसओजी सक्रिय किया है. एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख और उनकी टीमें झालावाड़ में मौजूद हैं. ये टीमें ऑपरेशन शटर डाउन के तहत झालावाड़ पुलिस के साथ मिलकर अनुसंधान कर रही हैं. आरोपियों को कोर्ट में पेश करती पुलिस (ETV Bharat Jhalawar)