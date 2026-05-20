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SOG Action : फर्जी डिग्री और दिव्यांग प्रमाणपत्र से नौकरी हथियाने वाले गिरफ्तार

आरोपी ने आवेदन फॉर्म में गलत जानकारी दर्ज कर परीक्षा पास की और जेएस यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री पेश कर नौकरी हासिल कर ली.

SOG Arrested Accused
एसओजी की ओर से गिरफ्तार आरोपी (Source : Rajasthan SOG)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 5:45 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वालों पर एसओजी ने लगातार शिकंजा कस रहा है. बुधवार को एसओजी ने दो अलग-अलग मामलों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.

फर्जी बीपीईडी डिग्री से शारीरिक शिक्षक बना आरोपी: एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि बीपीईडी की फर्जी डिग्री से शारीरिक शिक्षक की नौकरी हथियाने वाले आरोपी राजेश कुमार फागणा निवासी फागणों की ढाणी, कोटपूतली-बहरोड़ को गिरफ्तार किया गया है. उसे तीन दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है.

एसओजी ने 2024 में यह मुकदमा दर्ज किया था. कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान ने साल 2022 में शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें बीपीईडी डिग्री योग्यता थी. जांच में पता चला कि राजेश के पास आवेदन करते समय यह डिग्री नहीं थी. उसने आवेदन फॉर्म में गलत जानकारी दर्ज कर परीक्षा पास की और जेएस यूनिवर्सिटी, शिकोहाबाद (उत्तर प्रदेश) की फर्जी डिग्री पेश कर नौकरी हासिल कर ली. उसने साल 2023 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मारकपुर (अलवर) में नियुक्ति प्राप्त की.

पढ़ें: PTI और SI भर्ती में डमी कैंडिडेट बिठाए, एसओजी ने दबोचा

आरोपी ने जेएस यूनिवर्सिटी के दलाल पंकज जैन व पीएस चौहान के जरिए विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों सुकेश कुमार और नंदन कुमार मिश्रा से मिलीभगत कर फर्जी डिग्री हासिल की. इस मामले में सुकेश और नंदन को मार्च में गिरफ्तार किया जा चुका है. पंकज जैन और पीएस चौहान फरार हैं.

फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र से टेक्निकल हेल्पर बना आरोपी: एसओजी ने फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र से जयपुर डिस्कॉम में टेक्निकल हेल्पर की नौकरी हासिल करने वाले संदीप सैनी को भी गिरफ्तार किया है. वह जयपुर के सांगानेर में कार्यरत था. एडीजी बंसल ने बताया कि शिकायत पर उसकी दोबारा मेडिकल जांच करवाई गई. गत 6 मार्च 2026 को बीईआरए और पीटीए जांच होनी थी, लेकिन संदीप ने अपनी जगह अशोक कुमार नाम के डमी कैंडिडेट को भेज दिया. पूछताछ में अशोक ने सच्चाई कबूल ली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद संदीप फरार हो गया, लेकिन अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

पड़ताल में पता चला कि संदीप ने बीडीके अस्पताल, झुंझुनू से बनवाए गए हेमिपेरेसिस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा कर हियरिंग इम्पेयरमेंट का दिव्यांगता प्रमाणपत्र तैयार कर लिया. उसने अपने प्रतियोगी परीक्षा के साथी अशोक कुमार जाट को मेडिकल परीक्षण के लिए तैयार किया. इसके बदले उसे दस हजार रुपए एडवांस दिए और बाद में मुंह मांगी कीमत देने का वादा किया. कार्मिक विभाग के आदेश पर दिव्यांग कोटे में नौकरी लगे कर्मचारियों की दोबारा मेडिकल जांच करवाई जा रही है. एसओजी अन्य संदिग्धों के खिलाफ अनुसंधान जारी रखे हुए है.

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