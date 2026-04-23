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प्राध्यापक भर्ती में महिला अभ्यर्थी को दी एमए हिंदी की फर्जी डिग्री, निजी विश्वविद्यालय के डीन और रजिस्ट्रार के दस्तखत करने वाला गिरफ्तार

एसओजी की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )