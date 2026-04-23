प्राध्यापक भर्ती में महिला अभ्यर्थी को दी एमए हिंदी की फर्जी डिग्री, निजी विश्वविद्यालय के डीन और रजिस्ट्रार के दस्तखत करने वाला गिरफ्तार
आरोपी भीलवाड़ा का है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पर पहले भी फर्जी डिग्री जारी करने के मुकदमे दर्ज हैं.
Published : April 23, 2026 at 4:06 PM IST
जयपुर: राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) की प्राध्यापक-हिंदी (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा में महिला अभ्यर्थी को फर्जी डिग्री मुहैया करवाने वाले एक आरोपी को स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) ने गिरफ्तार कर लिया है. उसने चित्तौड़गढ़ के गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी के डीन और रजिस्ट्रार के नाम पर फर्जी दस्तखत कर डिग्री जारी की. आरपीएससी द्वारा दस्तावेज सत्यापन में डिग्री फर्जी पाए जाने पर अजमेर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया. जिसकी जांच अब एसओजी कर रही है.
एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि इस मामले में भीलवाड़ा निवासी ध्वजकीर्ति शर्मा को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि प्राध्यापक-हिंदी (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा में महिला अभ्यर्थी कमला कुमारी की पात्रता जांच के दौरान एमए (हिंदी) की डिग्री फर्जी पाई गई. उसने मेवाड़ यूनिवर्सिटी, गंगरार (चित्तौड़गढ़) की डिग्री प्रस्तुत की. आरपीएससी ने सत्यापन करवाया तो सामने आया कि यह डिग्री मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने जारी नहीं की है.
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जांच में सामने आया कि अभ्यर्थी कमला ने फर्जी डिग्री पेश कर नियुक्ति हासिल कर आपराधिक कृत्य किया है. एसओजी की जांच में सामने आया है कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी, गंगरार (चित्तौड़गढ़) के प्रेजिडेंट कौशल किशोर चंद्रुल, उप परीक्षा नियंत्रक सुशील कुमार शर्मा, कार्यालय सहायक राजेश सिंह राणावत और वीरेंद्र सिंह व अन्य के साथ मिलकर आरोपी ध्वजकीर्ति शर्मा ने कमला कुमारी की एमए (हिंदी) की फर्जी अंकतालिका और डिग्री तैयार की. फर्जी माइग्रेशन प्रमाण पत्र पर डीन की सील पर और फर्जी डिग्री पर रजिस्ट्रार की सील पर ध्वजकीर्ति शर्मा के दस्तखत पाए गए.
अब तक दस आरोपी गिरफ्तार: उन्होंने बताया कि आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है. प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि आरोपी ध्वजकीर्ति शर्मा पर पहले भी फर्जी डिग्री जारी करने के मुकदमे दर्ज हैं. इस मामले में महिला अभ्यर्थी कमला कुमारी सहित दस आरोपियों को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है. आरोपी से एसओजी की टीम पूछताछ कर रही है. उससे पूछताछ में फर्जी डिग्री गिरोह से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आने की संभावना है.