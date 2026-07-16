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पेपर लीक केसः SOG ने विनोद रेवाड़ को किया गिरफ्तार, शेरसिंह से 50 लाख में पेपर खरीद अभ्यर्थियों को पढ़वाए

यह सवाल-जवाब उसने आगे कई अभ्यर्थियों को पढ़ाए और लाखों रुपए बटोरे.

PAPER LEAK CASE IN RAJASTHAN, SOG ARRESTS PRIME ACCUSED
एसओजी की गिरफ्त में आरोपी विनोद रेवाड़. (सोर्स- एसओजी.)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 16, 2026 at 7:24 PM IST

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जयपुरः राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने गुरुवार को बड़ा खुलासा करते हुए स्कूल लेक्चरर पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी विनोद रेवाड़ को गिरफ्तार किया है. उसने पेपर लीक गिरोह के सरगना अनिल उर्फ शेरसिंह मीना से 50 लाख रुपए में स्कूल लेक्चरर भर्ती के चार विषयों के पेपर और उनके सवालों के जवाब हासिल किए थे.

यह सवाल-जवाब उसने आगे कई अभ्यर्थियों को पढ़ाए और लाखों रुपए बटोरे. आरोपी की कई अन्य भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक में भी भागीदारी सामने आई है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया, पेपर लीक गिरोह के सक्रिय सदस्य डूंगरी कलां (जयपुर ग्रामीण) निवासी विनोद रेवाड़ को गिरफ्तार किया है. उससे पूछताछ में पेपर लीक गिरोह के कई काले कारनामे सामने आएंगे.

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ऐसे आगे से आगे बिकता गया पेपरः वे बोले, जांच में सामने आया कि राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा के चार विषयों के पेपर लीक हुए थे. पेपर लीक गिरोह के सरगना अनिल कुमार उर्फ शेरसिंह मीना ने तत्कालीन आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को 60 लाख रुपए देकर कृषि विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और शारीरिक शिक्षा विषय के पेपर (सवाल-जवाब) परीक्षा से पहले हासिल कर लिए थे. विनोद रेवाड़ ने अनिल उर्फ शेरसिंह मीना को 50 लाख रुपए देकर चारों विषय के पेपर और सवालों के जवाब हासिल कर लिए.

सात लाख रुपए लेकर एक अभ्यर्थी को पढ़ाया पेपरः पड़ताल में यह भी सामने आया है कि विनोद ने कृषि विज्ञान विषय के अभ्यर्थी अशोक कुमार यादव से सात लाख रुपए लेकर उसे लीक पेपर के सवाल जवाब परीक्षा से पहले पढ़वाए. लीक पेपर के सवाल जवाब पढ़कर अशोक ने परीक्षा दी और पास हो गया. वह सीकर जिले के दिवराला गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तैनात था. इस मामले में एसओजी ने उसे इस साल 29 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. बाबूलाल कटारा और शेरसिंह मीना को भी एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है.

एसआई और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में भी भूमिकाः जांच में यह भी सामने आया है कि विनोद रेवाड़ एसआई भर्ती-2021 के पेपर लीक में भी शामिल था. इस मामले में वह वांछित है और उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपए का इनाम है. उसने आठ अभ्यर्थियों को दस-दस लाख रुपए लेकर परीक्षा से पहले पेपर मुहैया करवाया. इस मामले में उसे साल 2025 में ओडिशा से गिरफ्तार किया गया था. वहीं, आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2022 के पेपर लीक में भी उसकी भूमिका सामने आई. उसने 29 अभ्यर्थियों को अरुण शर्मा के जरिए पेपर पढ़वाया और करीब 57 लाख रुपए बटोरे. इस भर्ती में धांधली को लेकर बेकरिया (उदयपुर) में दर्ज मुकदमे में भी वह वांछित है.

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ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में भी संलिप्तताः पड़ताल में यह भी सामने आया है कि ग्राम विकास अधिकारी (प्रारंभिक) सीधी भर्ती-2021 में धांधली को लेकर सिरोही कोतवाली थाने में दर्ज एक मामले में भी वह वांछित है. जांच में सामने आया है कि अनिल कुमार मीना ने कमलेश मीना के जरिए भूपेंद्र सारण से पेपर हल करवाकर सवाल-जवाब विनोद कुमार रेवाड़ को उपलब्ध करवाया है. पड़ताल में सामने आया है कि वह संगठित पेपर लीक गिरोह का सक्रिय सदस्य है. उससे पूछताछ में पेपर लीक गिरोह के कई काले कारनामे सामने आएंगे.

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