एसआई पेपर लीक में एक और आरोपी को SOG ने गिरफ्तार किया, डमी अभ्यर्थी बिठाने वाला भी चढ़ा हत्थे

जयपुर: राजस्थान की बहुचर्चित उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक कांड में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने अपनी कार्रवाई तेज करते हुए एक और बड़ी सफलता हासिल की है. एसओजी ने इस मामले में एक और अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है, जिसने लीक हुए सॉल्व्ड पेपर को पढ़कर परीक्षा पास की थी. उसके असामान्य रूप से ज्यादा नंबर देखकर संदेह हुआ और वह एसओजी के रडार पर आ गया. वहीं, ग्रामसेवक भर्ती-2016 में डमी अभ्यर्थी बिठाकर नौकरी हथियाने वाला लाडूराम विश्नोई को 8 साल बाद SOG ने गिरफ्तार किया.

एसओजी के एडीजी वी.के. बंसल ने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा-2021 के मामले में अनुसंधान के दौरान महेंद्र कुमार चौधरी (उम्र 34 वर्ष), निवासी नाडा की ढाणी (जयपुर ग्रामीण) की संलिप्तता सामने आई. जांच में पता चला कि उसने पेपर लीक के मुख्य सरगना विनोद कुमार जाट उर्फ विनोद रेबारी से 8 लाख रुपये में सौदा किया था. इस सौदे के तहत उसने 14 सितंबर 2021 को परीक्षा से पहले दोनों पारियों के हल किए गए पेपर पढ़ लिए थे.

ज्यादा नंबर आए तो हुआ संदेह, खुली पोल: लीक पेपर पढ़ने के आधार पर ही आरोपी महेंद्र कुमार चौधरी ने लिखित परीक्षा में चौंकाने वाले अंक प्राप्त किए. उसने हिंदी विषय में 200 में से 137.21 अंक और सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान विषय में 200 में से 158.59 अंक हासिल किए. हालांकि, संयुक्त मेरिट में 474वां स्थान आने के बावजूद ओबीसी कैटेगरी में उसका अंतिम चयन नहीं हो पाया था.

अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक में भी लिप्त: एसओजी ने आरोपी महेंद्र कुमार चौधरी को न्यायालय में पेश कर 8 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर लिया है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि महेंद्र कुमार चौधरी केवल एसआई भर्ती तक सीमित नहीं था, बल्कि वह मुख्य सरगना विनोद कुमार जाट के साथ मिलकर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक प्रकरणों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहा था. अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों को लेकर उससे पूछताछ और अनुसंधान जारी है.