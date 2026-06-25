टोगोबार खेल संघ का पूर्व सचिव चढ़ा एसओजी के हत्थे, 1.50 लाख में दिया था ताइक्वांडो का फर्जी सर्टिफिकेट

टोगोबार खेल संघ का पूर्व सचिव चढ़ा एसओजी के हत्थे, 1.50 लाख में दिया था ताइक्वांडो का फर्जी सर्टिफिकेट
ताइक्वांडो के फर्जी प्रमाण पत्र से 38 अभ्यर्थियों ने हासिल की नौकरी, 20 अभ्यर्थी हो चुके गिरफ्तार.
Published : June 25, 2026 at 7:05 PM IST
जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती (लेवल-1) में फर्जी ताइक्वांडो सर्टिफिकेट के मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने टोगोबार खेल संघ के पूर्व सचिव को गिरफ्तार किया है. उसने 1.50 लाख रुपए लेकर अभ्यर्थियों को ताइक्वांडो का फर्जी खेल प्रमाण पत्र मुहैया करवाया था. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया, अभ्यर्थियों को बैकडेट में राष्ट्रीय खेल प्रमाण पत्र मुहैया करवाने के मामले में पीपाड़ सिटी (जोधपुर) निवासी बुद्धाराम टांक को गिरफ्तार किया है. वह साल 2020 से 2023 तक जोधपुर जिले में टोगोबार खेल संघ का सचिव रहा था. वह महिला टीम को प्रतियोगिता के लिए आगरा कैंट लेकर गया. जिसमें रेखा और कविता सहित अन्य खिलाड़ी शामिल थी. कविता को एसओजी फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में पहले गिरफ्तार कर चुकी है.
उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती (लेवल-1) में दो फीसदी खेल कोटे से नियुक्ति के लिए 38 अभ्यर्थियों ने ताइक्वांडो के खेल प्रमाण पत्र पेश किए थे. जांच में यह सभी प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए. जिसके बाद सभी 38 अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. इस साल मार्च में 20 अभ्यर्थियों, तीन सहयोगियों और एक दलाल को एसओजी ने गिरफ्तार किया था. उनमें से एक अभ्यर्थी कविता ने पूछताछ में बताया कि उसने खेल कोटे से नियुक्ति के लिए बुद्धाराम को 1.50 लाख रुपए देकर बैक डेट का राष्ट्रीय खेल प्रमाण पत्र हासिल किया था. जिसके आधार पर बुद्धाराम को गिरफ्तार किया गया.
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इस तरह जुड़ी आगे से आगे कड़ी: आरोपी बुद्धाराम से पूछताछ में सामने आया कि साल 2022 में रोहतक (हरियाणा) में आयोजित थ्रोबॉल की राष्ट्रीय बैठक के दौरान उसकी मुलाकात रोहतक निवासी सतीश डूल और हिसार निवासी विवेक से हुई. पड़ताल में सामने आया कि अभ्यर्थी रेखा के रिश्तेदार कैलाश ने रेखा और कविता के लिए बैकडेट में खेल प्रमाण पत्र के लिए सुनील विश्नोई के जरिए बुद्धाराम से संपर्क किया. बुद्धाराम और सुनील पुराने परिचित थे. बुद्धाराम ने सतीश डूल और विवेक से बातचीत कर ताइक्वांडो के राष्ट्रीय स्तर के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करवाने की व्यवस्था की.
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बस से भेजे गए फर्जी प्रमाण पत्र: जांच में सामने आया कि एक प्रमाण पत्र के लिए दो लाख रुपए में सौदा किया गया. सतीश डूल ने फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर बस से जोधपुर भेजे. यह प्रमाण पत्र बुद्धाराम ने रेखा, कविता और सुनील विश्नोई को दिए. बदले में हर एक प्रमाण पत्र के 1.50-1.50 लाख रुपए लिए. इन अभ्यर्थियों ने चयनित होने पर कर्मचारी चयन बोर्ड और शिक्षा निदेशालय में यही फर्जी प्रमाण पत्र पेश किए. कविता और रेखा को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है. फर्जी सत्यापन रिपोर्ट भेजने के आरोप में बिमलेन्दु कुमार झा और सहयोगी कमल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया.