ETV Bharat / state

टोगोबार खेल संघ का पूर्व सचिव चढ़ा एसओजी के हत्थे, 1.50 लाख में दिया था ताइक्वांडो का फर्जी सर्टिफिकेट

टोगोबार खेल संघ का पूर्व सचिव ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती (लेवल-1) में फर्जी ताइक्वांडो सर्टिफिकेट के मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने टोगोबार खेल संघ के पूर्व सचिव को गिरफ्तार किया है. उसने 1.50 लाख रुपए लेकर अभ्यर्थियों को ताइक्वांडो का फर्जी खेल प्रमाण पत्र मुहैया करवाया था. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया, अभ्यर्थियों को बैकडेट में राष्ट्रीय खेल प्रमाण पत्र मुहैया करवाने के मामले में पीपाड़ सिटी (जोधपुर) निवासी बुद्धाराम टांक को गिरफ्तार किया है. वह साल 2020 से 2023 तक जोधपुर जिले में टोगोबार खेल संघ का सचिव रहा था. वह महिला टीम को प्रतियोगिता के लिए आगरा कैंट लेकर गया. जिसमें रेखा और कविता सहित अन्य खिलाड़ी शामिल थी. कविता को एसओजी फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में पहले गिरफ्तार कर चुकी है. उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती (लेवल-1) में दो फीसदी खेल कोटे से नियुक्ति के लिए 38 अभ्यर्थियों ने ताइक्वांडो के खेल प्रमाण पत्र पेश किए थे. जांच में यह सभी प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए. जिसके बाद सभी 38 अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. इस साल मार्च में 20 अभ्यर्थियों, तीन सहयोगियों और एक दलाल को एसओजी ने गिरफ्तार किया था. उनमें से एक अभ्यर्थी कविता ने पूछताछ में बताया कि उसने खेल कोटे से नियुक्ति के लिए बुद्धाराम को 1.50 लाख रुपए देकर बैक डेट का राष्ट्रीय खेल प्रमाण पत्र हासिल किया था. जिसके आधार पर बुद्धाराम को गिरफ्तार किया गया. पढ़ें: पीटीआई भर्ती-2022: 8 लाख रुपए लेकर डमी कैंडिडेट बना, दूसरे की जगह दी परीक्षा, सूचना सहायक गिरफ्तार